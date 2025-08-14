Problém Česka v U18? Nesvázaná domácí liga. Svět ukázal, v čem je jinde
Rozdíly byly zjevné. V technickém provedení, herním klidu, tahu na branku. Pády s Finskem (1:4) i Kanadou (0:5) na Hlinka Gretzky Cupu donaha svlékly současný český výběr do 18 let. Pokud má napřesrok na jaře uspět na mistrovství světa na Slovensku, potřebuje ťafky přijmout a promítnout je do svého projevu. Výrazně odskočené individuality osmnáctka postrádá, tým musí pracovat systémově. „Je třeba kluky nastavit, aby to mělo hlavu a patu,“ přiznal asistent Ladislav Šmíd.
Devatenáct borců v první nominaci trenéra Jana Tomajka nastupuje v tuzemské dorostenecké lize. Drtivá většina… Při srovnání se špičkovými vrstevníky teď Češi narazili na neobvyklý odpor. V ofenzivní fázi se v průběhu základní skupiny ztěžka prokousávali do výrazných šancí, když už se rodil jejich náznak, často selhalo finální řešení.
Problém byl i vzadu. Časté propady ve středním pásmu po naivních ztrátách zachraňoval až brankář František Poletín, všechny puky však odrazit nemohl. Český trenérský štáb proto čeká hledání příčin zmíněných úskalí. Vysvědčení proti nejlepším zavánělo propadnutím.
Šmíd: Takový dětský hokej z dorostenecké ligy
Zajímavý náhled nabídl po zkáze s Kanaďany odborník na obránce Ladislav Šmíd. U této věkové kategorie figuruje čerstvě poté, co v předchozích letech pracoval s juniory. Ti už měli obvykle zažitou strategii z klubové úrovně, ladily se s nimi spíš detaily. V U18 je z tohoto pohledu práce víc.
„Je to ještě takový dětský hokej z dorostenecké ligy. Nechci nějak shazovat její kvalitu, ale kluci v Čechách mají hodně bodů, nemusí hrát tak defenzivně. Přijedou na Hlinku a my se do nich snažíme za málo času natlačit hodně informací hlavně o systému. Jak se vracet, jak hrát přesilovku nebo oslabení. V dorostenecké lize je to nesvázané, na obranu nemusí myslet,“ upozornil Šmíd, že po stránce taktiky nebývají mladíci tolik nachystaní na mezinárodní konfrontaci.
„Tady pak hrají proti sokům, kteří působí ve švédské juniorce nebo v případě Kanady v zámořské CHL. A navíc naskakují v důležitých rolích. Musíme naše kluky nastavit, aby byli systémově srovnaní, uměli se vracet a napadat, aby to mělo hlavu a patu,“ poukázal devětatřicetiletý asistent na další bolesti v českém projevu.
Hra Tomajkova mužstva vypadala místy neuhlazeně, až rozháraně. K dorostencům jistá surovost herního projevu logicky patří, preference jednoduchých řešení dává smysl. Jen se musí spojit s přesností a jistou mírou rozvahy. Nakládat s kotoučem jako s horkou bramborou je cestou do pekel, o čemž se osmnáctka stihla přesvědčit.
„Dali jsme do toho všechno, ale trpěli jsme v koncovce. Říkali jsme si na mítincích, abychom za modrou všechno stříleli do branky, snažili se puky dorážet. Ale góly jsme nedávali. Mrzí nás to hodně, výsledek se kouše těžko. Nesplnili jsme cíl – dostat se do semifinále,“ poohlédl se za základní fází turnaje kapitán Ondřej Ruml.
Výsledek mrzel i Šmída. „Nemůžeme být spokojení. Vyhráli jsme zápas proti Švýcarsku, prohráli dva. Musíme zapracovat na speciálních týmech a zakončení. Hodnotíme turnaj negativně.“