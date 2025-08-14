Předplatné

ONLINE: Ararat - Sparta 1:1. Na trefu Rrahmaniho přišla odpověď z penalty

Albion Rrahmani se trefil v odvetě 3. předkola KL v Jerevanu
Albion Rrahmani se trefil v odvetě 3. předkola KL v JerevanuZdroj: X / AC Sparta Praha
Trenér Sparty Brian Priske v Jerevanu při odvetě KL
Fotbalisté Sparty nastoupili v odvetě 3. předkola KL v Jerevanu
Kevin-Prince Milla v souboji o míč proti soupeři z Araratu Jerevan
Peter Vindahl v Jerevanu inkasoval z penalty
Na snímku Albion Rrahmani lituje zahozené šance
Lukáš Sadílek s míčem, za ním Magnus Andersen
Fanoušci Sparty na výjezdu v Arménii
ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
Fotbalisté Sparty v odvetě třetího předkola Konferenční ligy usilují o postup na hřišti soupeře. Svěřenci trenéra Briana Priskeho v Jerevanu proti Araratu-Armenia hájí náskok 4:1. Zápas, který startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Historicky nejúspěšnější český tým Sparta doma s outsiderem nečekaně od sedmé minuty prohrávala. Ještě v prvním poločase ale skóre obrátila a po změně stran přidala další dva góly. Přiblížila se tak souboji s FC Riga v posledním čtvrtém předkole. Lotyšský celek v úvodním utkání doma porazil Beitar Jeruzalém 3:0.

Anketa
Postoupí Sparta do hlavní fáze Konferenční ligy?
Ano
Ne
Celkově 14411 hlasů

