Kde bude MS v hokeji 2022: Luxusní skvost i pro Čechy a starý zimák

Semifinálové a poté i obě partie o medaile proběhnou v luxusní Nokia Areně v Tampere. Ultramoderní hala vyvolává velké emoce: na jedné straně sbírá velká uznání za futuristickou architekturu a technologický pokrok, některé reakce jsou však i rozporuplné.

Do luxusního stánku, jehož výstavba přišla na více než 3 miliardy korun, se nastěhují i čeští hokejisté. Snad s cílem urvat po 10 letech medaili než za návštěvou kasina, jež bude součástí přepychové budovy. „Hala je nádherná, ale taky harakiri,“ líčí brankář Dominik Hrachovina, stálý obyvatel Tampere, jenž s tamní Tapparou vybojoval dva mistrovské tituly a poslední sezonu strávil v Českých Budějovicích. Prostředí dvousettisícového města na západě pětimilionové severské země zná dokonale. A k Nokia Areně to má pěšky tři a půl minuty.

Zde jsou jeho postřehy k pětihvězdičkové stavbě:

Nokia Arena v Tampere očima Dominika Hrachoviny

bývalého brankáře týmu Tappara Tampere

KASINO JE TAKOVÝ ŠPEK

„Nepřekvapuje mě, že se Finové pustili do takové stavby. Seveřané jsou zkrátka pracanti. A poctivci. Asi si taky rádi plní velké sny. Finové zase chtěli postavit něco nadčasového, u čeho všem spadne brada. Když se v sedmadevadesátém otvírala Hartwall Arena, šlo o velkou slávu. Supermoderní stánek, v tehdejší době naprostá špička. Uběhla spousta let a pořád si udržuje kvalitu, respekt. Teď zase od všech lidí slyším, že Nokia Arena je úplně odskočená od všech hal, které stojí. Ale prý neskutečně odskočená. Tahle stavba minimálně v Evropě dlouho nebude mít obdoby. Osobně mě mrzí, že u toho nejsem. V hale je tolik různých vychytávek, že to ani není možné.

Na druhou stranu, jeden můj velký kamarád, který pracuje ve velké stavební firmě, mi už před lety vykládal, že se stavbou budou obrovské problémy. A to kvůli malému prostoru, do nějž se hala musela vejít. Na začátku realizace skutečně s místem hodně bojovali, základy vykutali do obrovské hloubky, ale nakonec si s tím jak vidno poradili. Až neskutečně. Aréna leží přímo v srdci města, logisticky to muselo být mimořádně složité. Přijde mi to podobné, jako kdybyste stavěli halu v Brně na náměstí Svobody.

Srdce města a hned vedle vlakové nádraží. Já to mám z domu tři a půl minuty. Kdekoho asi překvapí menší kabiny. Jsou v nové aréně, kde je prostor drahý, čemuž odpovídají i ceny nájemného. Proto jsou šatny menší, než by nejspíš každý čekal, a kluci z Tappary a Ilvesu se musejí co do prostoru uskromnit. Dost podstatně proti prostorům v bývalé staré hale, kde oba týmy hrávaly. Na druhou stranu, kabiny jsou krásné. Samozřejmostí je sauna, ta musí být všude.

Po hokejové stránce se aréna určitě uživí, hrají v ní rovnou dva místní týmy. Pro kluby samotné je to ovšem složitější, musí sehnat mnohem víc prostředků na vlastní chod, protože jim oproti minulosti razantně stoupne nájemné.

Nevím přesně o kolik, do toho nevidím, ale půjde o velké peníze. Bez debat. Ve staré hale kluby hrály za hubičku. Skok v rozpočtu bude jak pro Tapparu, tak pro Ilves obrovský. Když se nad tím zamyslím, nevím, zda pro postavení takové arény je příhodná doba. Po covidu…

Dívám se na to především optikou domácích klubů, které do svých rozpočtů zahrnují i příjem ze vstupného. Musí mít předem spočítáno, kolik lidí potřebují na tribunách, aby s budgetem vyšli a nespadli do minusu. Vím, že ve staré hale Tappara potřebovala v průměru 5500 lidí, aby klub byl v klidu. Teď to má být okolo osmi a půl tisíce na zápas. Z tohohle úhlu pohledu je to riskantní záležitost. Původně se aréna měla pojmenovat po jiné společnosti, ale ta od toho nakonec odstoupila. No, uvidíme, jaká bude budoucnost haly. Nějaké koncerty a show v ní budou, to je jasné, ale v téhle těžké době nezbývá než držet palce. Být vše v normálu, nebylo by nejmenších pochyb, že aréna bude prosperovat, teď však těžko soudit. Krásná je, o tom žádná.

Upřímně si však myslím, že to pro kluby harakiri je. Byl jsem na místě, když se o nové hale začalo mluvit. A už tehdy byly názory rozporuplné. A to byl ještě svět v pořádku, všechno fungovalo. Spíš šlo o to, že Tappara s Ilvesem neměly kam couvnout. Jakmile se poprvé koplo do země, bylo jasné, že u toho budou muset být taky, nehledě na to, že jim náklady stoupnou mnohonásobně. Jenže bez hokeje by v Tampere žádná nová hala nestála. Muselo se to domluvit, jak moc na sílu, to je otázka…

Během toho dohadování se řešily i zdánlivé prkotiny, třeba kolik parkovacích míst budou mít oba kluby pro sebe. Nakonec se vyjednalo padesát pozic pro auta, ale vím, jak dlouho se o to sváděl boj. Jsem si jistý, že minimálně v prvních dvou letech to oba týmy na rozpočtu hodně pocítí. Tappara se asi bojí míň, má silnější vlastnické zázemí než Ilves.

Pro halu je nutnost, aby se do Tampere slétávaly světové hvězdy showbyznysu. Tak zní i plán. Určitě to tak vlastníci chtějí. Jaká bude realita, toť otázka. Kdykoli se ve Finsku konala významná show, uskutečnila se v Hartwall Areně v Helsinkách. Jestli část programu ukrojí hala v Tampere, to se teprve ukáže. Na druhou stranu, Tampere jako město je na vzestupu, služby jdou nahoru, postavila se šalinka, hezky se tam žije.

V nové hale se mimochodem počítá i s kasinem. Beru to trochu jako špek a návnadu, aby se o nové aréně hodně mluvilo. Pokud se nepletu, ve Finsku bylo doposud jediné kasino v Helsinkách, v zemi panuje výrazná prohibice. Druhé je v Tampere. Může se stát, že pár hráčů cestou z tréninku nebo zápasu zabloudí do kasina, ale spíš ne.

Pokud tomuhle hazardu někdo holduje, nebude se moc vystavovat okolí a zahraje si doma v klidu online. Nebude riskovat, že ho někdo vyfotí a vystaví na sociální sítě.“

DÁMSKÝ PROTEST KVŮLI NÁZVU

Diskuze finské veřejnosti vyvolala ani ne tak samotná stavba jako především původní název arény UROS LIVE podle technologické firmy Uros Group. Ta si měla zaplatit své spojenectví s novou dominantou Tampere, ovšem ve společnosti to vyvolalo rozruch. Uros znamená ve finštině „mužský“, což pro část obyvatelstva bylo zcela neprůchodné. V médiích ve vyjádřeních veřejně známých žen padaly výrazy jako „špatný vtip“ či „aprílový žert“. Časem byli lidé odpovědní za pokrytí názvu arény obviněni ze sexismu. Ve finále Uros Group vycouval z akce, oficiálně z ekonomických důvodů. A do hry vstoupila Nokia. Ta už prošla.