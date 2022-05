Historická škoda! Lídr Leclerc zničil Laudovu formuli za 30 milionů

Na tenhle den nebude rozhodně vzpomínat rád. Pilot Formule 1 stáje Ferrari Charles Leclerc (24) se během exhibice v Monaku projel vozem legendárního Nikiho Laudy. Co se ale nestalo, aktuální lídr tabulky dostal smyk a havaroval.

K nešťastnému momentu došlo v pravotočivé zatáčce Rascasse, která je vyhlášená. Leclerc poničil zadní křídlo vozu, když narazil do svodidel. V závodu se sice snažil pokračovat, ale marně. Nakonec musel odstoupit.

„Když už si myslíte, že větší smůlu mít nemůžete, tak vám v Monaku selžou brzdy v zatáčce Rascasse, a to zrovna když řídíte jeden z ikonických vozů Ferrari ve Formuli 1,“ napsal Monačan na Twitter. Narážel tak na hodinky, které mu ukradli minulý měsíc přímo z ruky během autogramiády.

Prokleté Monako

Nebylo to ale poprvé, co někdo naboural Ferrari 312B3. Před rokem se to „povedlo“ bývalému pilotovi Jeanu Alesimu, který boural na té samé akci. Okruh v Monaku působí celkově tak nějak zakletě. V roce 2004 tady například během nehody stáj Jaguar ztratila diamant v hodnotě více než sedm milionů korun.