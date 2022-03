Drama v Saúdské Arábii. Po manévru v závěru slaví Verstappen, druhý Leclerc

Svou první pole position v kariéře Sergio Pérez neproměnil ani v pódium.

Po skvělém startu, při němž jeho kolega Max Verstappen předjel Carlose Sainze a dostal se na třetí příčku, dostihla Mexičana ohromná smůla.

Klidný průběh závodu narušila v šestnáctém kole zpráva Ferrari pro druhého Charlese Leclerca: „Box, box!“ Na to ovšem Red Bull stihl zareagovat a Peréze stáhl do boxů před Monačanem. Toho to však vůbec nemrzelo. Kolo navíc mu přišlo extrémně vhod.

Jen o několik vteřin později totiž havaroval Nicholas Latifi, kvůli čemuž byl aktivován virtuální safety car, pod nímž Leclerc, Verstappen i Sainz dostali nové gumy. Smolař Pérez se tak propadl až na čtvrtou příčku. „Byla to strašná smůla, s níž nic neuděláte. Do té doby to byl pro „Checa“ výtečný víkend,“ pokrčil rameny šéf Red Bullu Christian Horner.

Po restartu závodu opět nastala hra na vyčkávanou, kterou dvanáct kol před koncem narušila odstoupení hned tří vozidel v rozmezí pár okamžiků. Zatímco Bottas dokázal dojet do boxů, Daniel Ricciardo v McLarenu a Alonso v Alpinu takové štěstí neměli a své vozy odstavili přímo v nájezdu do pit lane, tudíž následoval další virtuální safety car, po jehož konci narostly Red Bullu křídla.

„V posledních deseti kolech byli super rychlí. Pneumatiky se ochladily a oni najednou po trati doslova létali,“ připustil Sainz, že Red Bull si nechal to nejlepší na konec.

Opět se tak opakoval souboj z první zastávky v Bahrajnu. A dlouho i stejně probíhal.

Nedočkavý Verstappen předjel Leclerca v závěrečné DRS zóně 42. kola, jenže Monačan měl díky tomu výhodu otevřeného spoileru hned na následující dlouhé cílové rovince a do čela se vrátil.

„Na konci závodu už gumy ztrácely hodně přilnavosti, ale můj vůz byl rychlejší, a tak jsem se snažil dostat vedení, jenž Charles chytře taktizoval,“ narážel Verstappen na další z chytrých triků jedničky stáje z Maranella, která však tři kola před cílem nakonec kapitulovala.

„Byli rychlejší v zatáčkách a my zase na rovinkách. I poté, co jsem se dostal do vedení, byl Charles pořád na dostřel. Naštěstí jsem vedení udržel a konečně pořádně vstoupil do nové sezony,“ radoval se obhájce titulu ze své první letošní výhry, k níž mu v cíli stačil náskok pouhé půl sekundy.

„Každý závod by měl být takový, jako ten dnešní. Tvrdé, ale férové závodění. Bylo pro mě nesmírně těžké bránit Maxe na rovinkách, protože byl evidentně rychlejší a jel skvěle. K vítězství mu moc gratuluji, ale druhá příčka mě velmi mrzí,“ pogratuloval velice sympaticky propocený Leclerc, jenž má v celkovém žebříčku na druhého kolegu Sainze náskok dvanácti bodů. „Super“ Max pak z třetí příčky ztrácí bodů dvacet.

Příští týden se ovšem Formule 1 vrátí po dvou letech do Melbourne a vše může být úplně jinak.

Velká cena Saúdské Arábie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Džiddě:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:24:19,293, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,549, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -8,097, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -10,800, 5. Russell (Brit./Mercedes) -32,732, 6. Ocon (Fr./Alpine) -56,017, 7. Norris (Brit./McLaren) -56,124, 8. Gasly (Fr./AlphaTauri) -1:02,946, 9. Magnussen (Dán./Haas) -1:04,308, 10. Hamilton (Brit./Mercedes) -1:13,948.

Nejrychlejší kolo: Leclerc.

Průběžné pořadí MS (po 2 z 22 závodů): 1. Leclerc 45, 2. Sainz 33, 3. Verstappen 25, 4. Russell 22, 5. Hamilton 16, 6. Ocon 14, 7. Pérez a Magnussen oba 12, 9. Bottas (Fin./Alfa Romeo) 8, 10. Norris 6.

Pohár konstruktérů: 1. Ferrari 78, 2. Mercedes 38, 3. Red Bull 37, 4. Alpine 16,, 5. Haas 12, 6. Alfa Romeo 9, 7. AlphaTauri 8, 8. McLaren 6.