Český MMA zápasník Jiří Procházka se už několik dní mazlí s pásem šampiona bojové organizace UFC. V neděli v ranních hodinách zvítězil na submisi nad 42letým Brazilcem Gloverem Teixeirou. Jestli byste čekali, že bude rozhazovat peníze za luxusní káry, drogy a hektolitry alkoholu, neznáte Procházku. V Blesk Podcast prozradil, že se přihlásil na vysokou školu do Brna. Co bude studovat?

"Stojím si za každým slovem, co řeknu," s vážnou tváří pronesl během rozhovoru čerstvý držitel pásu v polotěžké váze. Při posledním našem setkání ve studiu Blesku slíbil, že se stane šampionem. Tentokrát se mu na stole leskl černo-zlatý pás UFC. Za slovy si skutečně stojí, ale snadné to rozhodně nebylo.

"Čekal jsem, že to bude jednodušší," přiznal Procházka a hned dodal: "Nenastartoval jsem se do toho zápasu nejlíp a neukázal, co jsem chtěl, ale o to víc mě to žene do přípravy," těší se. Zkušený zemař Glover Teixeira jej několikrát držel na zemi a kdejaký méně zkušený bojovník by již odklepal, ale Jirka Procházka zdviženým palcem naznačil, že je v pořádku a z téměř K.O. situace utekl do O.K. situace. Brazilský bojovník byl dobře nachystaný na Procházkův unikátní postoj a počíhal si i na Jirkovy pověstné údery naskočeným kolenem. "Je to tak. Čekal jsem, že ho nachytám, když mě bude chtít jít do strhnu a do protipohybu ho udeřím kolenem," sypal si Procházka popel na čerstvě ostříhanou hlavu.

Již v dalším zápase bude pás obhajovat a dle mnohých odborníků by pro Jirku Procházku bylo výhodnější, kdyby se více věnoval defenzivě oproti svému nynějšímu ofensivními stylu. To ale šampion razantně odmítá: "Ne, budu pořád stejný. Naše zbraně jedou vpřed," říká s úsměvem, ale po krátkém zamyšlení svoji odpověď zpřesnil: "Já ani tak nejsem v ofenzivě, ale reaguji na signály soupeře. A jestliže mi dávala signály, že chce jít do akce, že chce jít do mě, tak ho zastavím," vysvětluje.

Šampion chce na vějšku

V další tvrdé tréninkové přípravě bude vychytávat všemožné chybičky, ale rád by se vzdělával i na univerzitě. "Život je změna a nesmí se tomu bránit. Pořád se vyvíjíme. Dokud v sobě cítím motor po té evoluci, tak ho budu držet. Teď jsem si dal ještě přihlášku na magisterské studium na Masarykově univerzitě na Fakultě sportovních studí na navazující obor Aplikovaná speciální edukace bezpečnostních složek," překvapil Jirka a dodal: "Nejde mi o titul, ale o tu edukaci a posouvat se. Nabýt vědomosti o těle a o tom, jak jednat v určitých situacích. To je nejvíc," odhalil své plány bojovník.

Jak se v Jirkově hlavě zrodilo ukončení Glovera na submisi, co trenéři mysleli tím, že nemá dělat opičky a jak se vyrovnává s novou rolí vzoru, prozradil Jiří Pracházka v Blesk Podcast: