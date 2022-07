Hnízdečko lásky opustil a zavře se do klece! Adam Raiter (33) je součástí projektu Kdo přežije pod hlavičkou organizace Oktagon MMA. V září vyzve Nathana Dzabu (26) v duelu celebrit! Do svalnatého truhláře byla ještě loni na Valentýna byla bezhlavě zamilovaná modelka Agáta Hanychová (37), která teď randí s Jaromírem Soukupem (53) z TV Barrandov.

Ale Raiter nyní nemá na holky pomyšlení kvůli tvrdému tréninku pod vedením profesionálního bojovníka Patrika Kincla. „Umí mi to dát sežrat,“ přikývl účastník televizní reality show. Ze Survivoru ke smíšeným bojovým uměním se dostal náhodou – požádal moderátora Novotného o lístky na Oktagon a rovnou se stal sám jedním z aktérů.

„Mrzí mě, že tahle šance nepřišla třeba v mých pětadvaceti letech, to bych byl ještě větší magor,“ řekl s úsměvem Agátin ex. I když se Adam nikdy nepral, na zářijovou rvačku v Brně proti Nathanovi se pilně připravuje, což dokumentuje projekt Kdo přežije: „Diváci uvidí dvě hovada, co půjdou do tvrdého boje.“

