Kvitová a Vaněk ve Varech: První veřejné rande!

Fanoušky napínali skoro rok! Přesně tak dlouho trvalo, než se Petra Kvitová (32) a její partner Jiří Vaněk (44) vydali ruku v ruce na rande do společnosti. Teď si pár společně vyrazil do Karlových Varů, kde v těchto dnech probíhá filmový festival. A tenistce to po boku svého kouče ohromně slušelo!

Neskutečně jim to sekne! Karlovy Vary v těchto dnech přivítaly nejen filmové hvězdy a nadšence z řad běžných smrtelníků, ale taky mnoho sportovních osobností. Po hokejistech dorazila na festival také tenistka Petra Kvitová, která si hvězdnou atmosféru v centru města užívala po boku svého partnera a trenéra Jiřího Vaňka.

Kvitová a Vaněk tvoří pár od loňského května. Nějakou dobu si ale nechávala vše pro sebe a vztah přiznala až v srpnovém rozhovoru pro Blesk. „Tak dlouho nás všichni dávali dohromady, tak dlouho se nás všichni ptali, až se z nás stal pár,“ usmívala se tehdy.

Fanouškům pak tenistka náhled do svého soukromí rozvážně kouskovala. První společnou fotografií se pochlubila půl roku poté, co vztah potvrdila. V Karlových Varech je to vlastně poprvé, co si spolu ruku v ruce vyrazil tenisový pár na romantické rande do společnosti.