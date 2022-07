Tajemství Kvitové: Hrála jsem pod prášky, na raketu teď chvíli nesáhnu

PŘÍMO Z LONDÝNA | Osmý vítězný zápas do travnaté série nepřidala, čtvrtá nasazená Paula Badosaová ji v dramatu na centrkurtu vyřadila 7:5, 7:6 (4). Petru Kvitovou to však příliš nesebralo. Byla hrdá na to, co za poslední dva týdny předvedla: titul z Eastbourne a 3. kolo Wimbledonu. To vše s nateklým levým zápěstím a pod prášky. „Udělal se mi v něm zase zánět. Beru léky už asi čtrnáct dní, což je teda pecka. Není to nic příjemného,“ líčila.

Hrát zraněná - neriskovala jste příliš?

„Úplně jsem to neřešila. Byla jsem ve spojení s panem profesorem Kolářem s tím, že se ruka nemůže extra zhoršit. Akorát zápěstí bolí a je nateklé. Celé Eastbourne a Wimbledon jsem se to snažila překonat a to se asi i stalo, i když jsem hrála pod prášky. Někdy jsem možná ruku neměla tak silnou, jak bych chtěla, viklala se mi v ní raketa, ale na to jsem od operace ruky zvyklá, takže mě to nepřekvapilo. Spíš mě to štvalo.“

Nezvažovala jste, že travnaté turnaje vynecháte?

„To by byla katastrofa! O trávu jsem nechtěla přijít a hrála jsem s tím, že když mě to v nějakém zápase začne víc bolet, tak ho ukončím. Ale zvládala jsem to.“

A i proti Badosaové jste měla dost šancí. V prvním setu jste vedla 5:4, 30:30 a podávala.

„Kdybych vyhrála první set, mohl být zápas úplně jinačí. Ale už před tím jsem na servisu kolikrát tahala za kratší konec, takže se to tak prostě sešlo. Taky hodně foukalo, podmínky byly docela náročné. Ale mohla jsem ten set dotáhnout, o tom žádná. Stejně tak jsem mohla vyhrát tiebreak ve druhém setu. Chyběl mi kousek.“

A to jste ještě nevyužila ve druhé sadě ani jeden z devíti brejkbolů.

„To je pravda, prostě jsem je nezvládla využít. Ona ale taky proti brejkbolům nepodávala a obecně nezahrála vůbec špatně. A nemyslím si ani, že bych já zahrála něco extra špatně.“

Z dálky se zdálo, že vypadáte unavenější. Cítila jste se tak?

„Teď určitě jsem unavená, ale na kurtu jsem byla v pohodě. Snažila jsem se hecovat a rozhýbávat. Pohyb nebyl úplně ideální, což bylo i větrem, který balony sfoukával. I tak musím říct, že jsem si zápas užila. Bylo to super. Perfektní. Hlediště se zaplnilo. Mám hezký zážitek.“

Věříte, že vás travnatá šňůra nabije do zbytku sezony?

„Tráva byla fajn. Titul z Eastbourne se počítá. Jen škoda, že těch sedm vítězných zápasů za sebou nebylo někde jinde. Ale to se tak stává občas. I tady jsem hrála dobrý tenis, nebylo to tak, že bych hrála nějakou tužku. V rámci celé kariéry jsem tu nehrála svůj nejlepší tenis, v rámci letošní sezony ale ano.“

Napadne vás někdy, kolik Wimbledonů máte ještě před sebou?

„Takhle hodně dopředu nepřemýšlím. Jsem ráda, že jsem byla schopná s tím zápěstím turnaj odehrát, mám to tady hrozně ráda. I na centrkurt mám hezké i špatné vzpomínky, je to směsice všeho. Při zápase jsem vzpomínala na utkání s Venus (Williamsovou, v roce 2014 ji porazila po ohromné bitvě 5:7, 7:6, 7:5 a pak vyhrála titul), jak jsem s ní hrála třetí kolo, jak to bylo hrozně těsné a těžké. Říkala jsem si, že musím vydržet. To jsem měla v hlavě a to mě hnalo dopředu na tiebreak.“

Dobře, tak jinak. Sejdeme se ve Wimbledonu příští rok?

„Když přijedete.“ (úsměv)

Tak se budeme těšit. Jaký teď máte výhled do zbytku sezony?

„Mám upřímně starosti o zápěstí, protože už je to potřetí nebo počtvrté v téhle sezoně, kdy mi takhle nateklo. Je to docela otrava. Ani neustálé užívání léků není pro tělo zrovna žádný zázrak. Nevím, jak dlouho se bude zranění hojit, určitě teď na raketu pár dnů nebo spíš týdnů nesáhnu.“

Potíže vyřeší jen klid, že?

„Moc jiných věcí vymyslet nejde. Prášky na zánět pomáhají, ale aby úplně odešel, nesmím hrát tenis.“