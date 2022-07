Buffalo si mne ruce, ukradlo Kulicha: Chci do NHL, jiný plán nemám

Kapitán a hlavní hvězda reprezentace do 18 let Jiří Kulich • profimedia.cz

Zazářil na MS do 18 let. Česko sice nezískalo medaili, ale Jiří Kulich se stejně stal nejužitečnějším hráčem turnaje (9+2 v 6 zápasech). Na draftu si ho vybralo na konci prvního kola Buffalo. „Není to místo, kde jsme ho čekali,“ komentoval generální manažer Kevyn Adams, že při 28. volbě byl ještě útočník Karlových Varů k mání. Sabres už nečekali, že zůstane volný.

Šéf skautingu stanice TSN Craig Button měsíc před draftem dával rozhovor pro web Sabres. Naznačoval, že Jiří Kulich půjde na řadu dříve než na konci prvního kola. Hlavní důvod? Vidí v něm hráče s potenciálem Patrika Eliáše: „Pomáhal týmu vyhrávat a dělal to různými způsoby. Řekněte mi, co by v zápase nedokázal. No, nenašli byste nic.“

Stejnou výhodu podle něj nabízí útočník z Karlových Varů: „Ať hrál Eliáše s kýmkoliv, dělal ho lepším. To je přesně věc, kterou vidím i v Kulichovi,“ dodal.

Hned po draftu mířil český útočník na rozhovor, kde okamžitě vytáhli fotku, jak drží slavný karlovarský kulich s nápisem Jiří. Osmnáctiletý útočník se tomu nesměle smál, když slyšel, že v Buffalu se mu bude hodit. Nápad bývalého redaktora deníku Sport a isport.cz Jiřího Vítka se každopádně ve Varech chytil. Klub nechal vyrobit limitovanou edici, po které se zaprášilo a teď se čepice dostala i do vysílání v Americe.

„Doufám, že si v příští sezoně zahraju NHL, jiné plány teď nemám,“ oznámil Kulich v dresu Buffala v prvním rozhovoru pro média. Nebude to ale tak snadné. Buffalo vzalo jen v 1. kole draftu hned tři útočníky. „Myslím, že je opravdu důležité mít hráče, kteří se dovedou orientovat na malém prostoru, pracovat ve velké rychlosti a jsou soutěživí,“ pochvaloval si svoji sestavu Adams. Později naznačil, že se mladý hráč z Česka musí na NHL nejdřív pořádně připravit.

Kulichovou výhodou je, že v extralize mezi dospělými načerpal sebevědomí. Věří své kličce, ví, že může ujet, zná pocit, jaké to je, když ho k mantinelu žene třicetiletý silnější chlap. Když se s tím dovede vypořádat, je to benefit. Kulich tohle stoprocentně splnil, dobře ví, že má schopnosti, jak se dostat ke své skvělé střele. Dokázal se prosadit i mezi dospělými, i když vedle sebe neměl největší hvězdy extraligy. V Karlových Varech odehrál nejvíc času při hře 5 na 5 vedle Průžka s Beránkem a byli spíš pod tlakem (na střely své minizápasy prohráli 37:52).

Na druhou stranu, to byl rys velké části karlovarských formací. Na góly tahle parta vyhrála při 112 minutách na ledě 5:2. Když přišel do lajny ke zkušeným Flekovi s Rachůnkem, rozhodně nekazil. Měli střeleckou převahu (51,4 % akcí, kdy byli tihle tři na ledě, zakončily Vary). Nejlépe pak vypadalo Kulichovo zařazení ke Koblasovi s Kohoutem (5:2 na góly, 42:29 na střely)

Osmnáctiletý talent se umí prosadit při hře jeden na jednoho, má rychlou střelu, na kterou se nemusí moc dlouho chystat. Na MS do 18 let si udělal výborné jméno jako centr, ale Buffalo ho určitě bude stavět i na křídlo. Je to běžná praxe, aby si hráč za mořem osvojil defenzivní návyky, u mantinelu je to pro mladého hokejistu o něco snazší než v prostoru uprostřed útoku.

A cesta do NHL? Překážek tam bude hodně. Ale pasují ke Kulichově soutěživé povaze. V Buffalu totiž vrcholí přestavba, tým je slušně nacpaný ofenzivním talentem a teď by se měli Sabres zvedat. Konkurence ho čeká obrovská. Jen v tomhle draftu bral klub nad ním Mathewa Savoie (9.) a Noaha Östlunda (16). Všichni tři mají velmi slušné ofenzivní předpoklady, všichni tři dobře bruslí a všichni by měli směřovat do prvních třech útoků.

„Nejlepší kluby mají dobré centry. My cítíme po prvním kole, že jsme do naší sestavy přidali docela dost talentu,“ pochvaloval si generální manažer Kevin Adams. „Na tyhle tři kluky nebudeme tlačit, necháme je vyvíjet,“ přidal.

Obrovský potenciál mají totiž i starší Jack Quinn a JJ Peterka, kteří prošli draftem v roce 2019. Oba za sebou mají už stáž na farmě, první teď zazářil 61 body ve 45 zápasech AHL, Peterka měl 68 bodů v 70 zápasech. Jsou připraveni na NHL.

Po zranění navíc na šanci čeká i Lukáš Rousek, který se chystá na první sezonu za mořem, kdy bude fit. Sedm míst z devíti v prvních útočných formacích je na delší dobu plných borci, kteří mají buď dlouhodobé smlouvy, nebo je Buffalo taky nabralo v rámci přestavby (Skinner, Tuch, Cozens, Mittelstadt, Asplund, Krebs, Olofsson – teď ji nejspíš podepíše).

Buffalo má velkou šanci jít brzy nahoru i proto, že vzadu má další supertalenty Rasmuse Dahlina a Owena Powera. K absolutnímu štěstí mu chybí pouze brankář, ale post jedničky by mohl v nejbližších letech obstarat Ukko-Pekka Luukkonen. Do tří let by tak Sabres měli patřit na špici NHL. Kulich i Rousek se musí nachystat na těžkou bitvu, aby u toho byli taky. Ale pokud to dokážou, čeká je velká jízda. Roli provokatéra ve čtvrtém útoku by mohl ukořistit ještě Matěj Pekař.