Máma v televizi! Jak reagovala dcera Plekance a Šafářové na rozhovor tenistky?

Wimbledonský úspěch pobláznil celou republiku a média se tak zajímala o názor tuzemských tenisových hvězd. Na jeden rozhovor si odskočila od dětí a manžela i grandslamová šampionka Lucie Šafářová, což ale úplně nenadchlo její maličkou dceru Leontýnku.

Během rozhovoru byly děti pod dohledem Tomáše Plekance. Zatímco synové nevzrušeně sledovali televizi, Leontýnka seděla na klíně svému tátovi, který rozhovor Šafářové sledoval na notebooku. Jenže ve chvíli, kdy se česká tenisová hvězda objevila na obrazovce, uvědomila si malá Lea, že nemá maminku poblíž a zděsila se.

„Maminka!“ vyjekla a začala se po Lucii shánět. Kladenský hokejista ale menší dětské drama vzal s humorem. „Maminka nám utekla do televize a to se nám moc nelíbilo,“ okomentoval pobaveně video z daného momentu, o který se podělil s fanoušky.

Není to poprvé, co se rodiče malé Leontýnky pochlubili tím, jak veselo s ní v domácnosti je. Nedávno si například vzala na paškal svého tátu ve chvíli, kdy doma posiloval. Měla totiž za to, že Plekanec cvičil špatně, a pohoršovala se především nad jeho koleny. Oproti tomu maminku Šafářovou pochvalovala.