Šafářová o trénincích s Plekancem i životě po kariéře: Potlesk trošku chybí

Spolu s kapitánem kladenských Rytířů vychovávají dceru Leontýnku (2,5 roku) a syna Olivera, který se narodil v květnu. Právě on při rozhovoru dává o sobě vědět. „Jestli vám nevadí křik, tak můžeme pokračovat,“ usmívá se do telefonu bývalá úspěšná tenistka, pětinásobná vítězka Fed Cupu.

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ Věk: 35 (4. února 1987 v Brně) Nejvýš na žebříčku dvouhra/čtyřhra: 5./1. Tituly dvouhra/čtyřhra: 7/15 Bilance na okruhu WTA dvouhra/čtyřhra: 448:317/198:146 Grandslamové úspěchy - ve dvouhře: finále Roland Garros (2015), semifinále Wimbledonu (2014), čtvrtfinále Australian Open (2007), ve čtyřhře: 5x vítězka (Australian Open 2015 a 2017, Roland Garros 2015 a 2017, US Open 2016) Fed Cup: 5x vítězka OH: bronz ve čtyřhře (2016) Prize money: 12,6 milionu USD

Trošku se vymyká škatulce dračic, které v drsném tenisovém světě musejí ukazovat ostré lokty. Ona to vždycky zvládla bez arogance, s úsměvem. „Jsem ráda, že i po letech jsou ke mně lidi milí,“ tvrdí.

Do Česka za ní nedávno dorazila americká tenistka Bethanie Matteková-Sandsová, s níž vyhrála všech pět deblových finále na grandslamu. Spolu se nechaly i vyfotografovat při procházce na pražský Petřín.

Slyším křik dvouměsíčního syna. Takže jak si to užíváte?

„Je to náročné, ale jinak než kariéra. Je to hlavně krásný. Pro mě nová etapa. V té tenisové jsem toho za patnáct let stihla opravdu hodně, takže si užívám mateřství. Ráda si tenis zahraju rekreačně, vracím se k němu. Také se na něj s chutí podívám. Ale profi hraní mi nechybí. A myslím si, že ani nebude.“

Když jsem s vámi dělal rozhovor po konci kariéry a zeptal se, jak by měl vypadat ideálně váš život za deset let, odpověděla jste, že byste byla ráda obklopená rodinou, jezdila na výlety a občas někomu udělala mentorku. Tak jak to vypadá?

„Vidíte, to se daří! (smích) S klukama od Toma (manžela Tomáše Plekance) máme často čtyři děti, takže se rozhodně nenudíme. Rádi cestujeme, minulý rok jsme jeli karavanem po Itálii a Rakousku, byli jsme na Sardinii, Madeiře, stihli jsme toho dost. Letos máme miminko, takže je těch aktivit méně. Ale jinak jsem moc spokojená.“

Cestování máte ráda i po kariéře?

„Ano, i když to není v takovém tempu. Tehdy to bylo bláznivý, pořád člověk někam spěchal. Teď je to daleko klidnější. Tedy s dětmi klid moc není.“

To slyším.

„Taková klasika, no…“ (smích)

Zmínila jste, že byste možná ráda někomu dělala mentorku. I k tomu došlo?

„Před časem jsem asi týden strávila s holkami Fruhvirtovými (sestry, nyní 17letá Linda a 15letá Brenda), ale to bylo spíš o tom, že jsme si zahrály. Ne, že bych jim vyloženě dělala mentorku. I se Sárou Bejlek jsme strávily společně nějaký čas. Ale tím, že mám rodinu, se zatím nemám čas někomu věnovat naplno. Pak si ještě občas zahraju s neteřemi, protože ty taky dělají tenis. Ale zatím je pro mě prioritou číslo jedna rodina, děti jsou na prvním místě. Až trochu odrostou, uvidíme.“

Že by vás to bavilo?

„Možná i tohle je směr, který by mě naplňoval. Předat moje zkušenosti, protože si myslím, že jich mám hodně.“

Mladé hráčky to jistě uvítají.

„Během profesionální kariéry se člověk realizuje na kurtu. Teď je fajn, když někomu můžu poradit a třeba vidím, že to i pomohlo. Je to hezký. Takové zadostiučinění.“

Vybavujete si, kdo vám takhle v mládí nejvíc pomohl?

„Měla jsem to štěstí, že když jsem byla malá, okolo devíti, a s tenisem jsem teprve začínala, táta pracoval v Rakousku v jednom wellness hotelu, kam jezdili světoví hráči. Mezi nimi byla i Steffi Grafová (někdejší německá světová jednička), což byl můj idol. Mohly jsme se potkat, dokonce si se mnou zahrála. Byla tam čtrnáct dní, protože se léčila ze zranění, takže jsem jí mohla být nablízku, párkrát jsme spolu zašly do posilovny. To mě moc inspirovalo.“

Nikdo další nebyl?

„Že bych měla vyloženě mentora, to ne. Občas jsem se na okruhu bavila s Martinou Navrátilovou a dalšími legendami, které jsem potkala. Povídaly jsme si, což bylo vždycky moc zajímavé. Ale že bych vyloženě s někým úzce spolupracovala, to ne.“

Jak na vás vlastně talentované sestry Furhvirtovy působí?

„Určitě mají obě obrovský potenciál. Opravdu hodně trénují, spíš jde o to, aby