Česká rodina hitem F1: syn (5) proti proudu! Táta popsal, jak to vzniklo

Proč? Babička Jitka, manželé Jakub a Martina i šestiletá dcera Eliška byli kompletně oblečení v červeno-černém setu Ferrari. Jediný pětiletý syn Jakub měl na sobě tmavomodré barvy Red Bullu. „Pořád se nás vyptávali, jak je možné, že jsme všichni Ferrari a jedno dítě Red Bull?“ líčí táta Jakub s úsměvem.

Juniora získal Max

Vysvětlení je prosté. Nykodymovi dlouhodobě fandí Ferrari. Nejmladší člen rodiny má ale jiného hrdinu – získal si ho Max Verstappen. „Minulý rok jsme se spolu doma na formule poprvé dívali a byla to hodně zajímavá sezona,“ líčí táta Nykodym.

„Bitva do posledního závodu. Verstappen vyhrál titul, Kubíka to nadchlo, teď se chce koukat na každý trénink, na každý závod a hodně ho to zajímá. Je do formulí zapálený. Má i modely autíček, obě značky Red Bull i Ferrari, a neustále se s nimi předjíždí, hraje si. Teď je poprvé viděl i naživo. Nádherný zážitek pro všechny.“

Tím spíš, jak se Max Verstappen (Red Bull) v sobotu i v neděli divoce naháněl s Charlesem Leclercem a Carlosem Sainzem (oba Ferrari). O zábavu bylo postaráno. Na okruhu, i v rodinném hloučku. Fandící rodiny v oranžovém moři domácích fandů si rychle všimli i kameramani.

„Tento tatko má doma asi složitější situaci, když fandí Ferrari a synček Red Bullu,“ komentoval v přímém přenosu stanice Sport2 jeden ze slovenských komentátorů, když se Nykodymovi objevili v záběru a Verstappen s Leclercem se střídali na prvním místě.

„Sobotní sprint vyhrál Verstappen, to byl Kubík nadšený,“ přitakává táta. „Prožíval to hodně. Brečel pokaždé, když Red Bull prohrával a jásal, když šel do vedení. Po sobotě byl spokojený. Stejně jako drtivá většina ostatních fanoušků, protože Spielberg je domácí okruh Red Bullu. Všichni čekali, že v neděli vyhraje znovu, ale tam byl nejlepší Leclerc. Takže se mohl radovat i zbytek rodiny, na každého došlo.“

Emoce nakonec strhly i šestiletou Elišku. Tričko a čepici Ferrari si původně vzala jen kvůli mamince a babičce. Aby spolu ladily. „Při závodě ji to strhlo taky,“ usmívá se táta Jakub. „S Kubou se pošťuchovali, hecovali. Když na okruhu jeden předjel druhého, dávali si to najevo. Nadšení střídal pláč. Ale nakonec jsme mohli být spokojení všichni, byla to paráda.“

„Já moc spokojená nebyla,“ reagovala na oko naštvaně babička Jitka, která výlet na Formuli 1 dostala od rodiny k šedesátinám. „Protože mě do televize vůbec nezabírali... Ne, dělám si legraci. Poprvé jsem byla na Formuli 1 a brečela jsem dojetím. Skvělý zážitek.“

Rivalita? To není Baník

Pomohlo tomu i přátelské prostředí. Přestože většina rodiny vyznává konkurenční barvy z Maranella, na domácím okruhu Red Bullu mohli být v klidu. Žádná agresivní rivalita.

„V pohodě. To není, jako kdybych šel na Baník v opavském fotbalovém dresu,“ přitakává Jakub Nykodym. „Nemuseli jsme se bát, že by nám rozbili hubu nebo se lidi kvůli jiným dresům porvali. Vůbec, je to v klidu. Všichni se umívali, bylo to vysloveně přátelské.“

Na tribuně tentokrát byli v červených barvách v menšině. Na jiných okruzích to bývá naopak. „Jinde mívá navrch Ferrari,“ připomíná hrdě táta Jakub. „S manželkou jsme byli deset let zpátky v Monze a tam to byl pořádný hukot. Teď jsme poprvé na formuli vzali i děti a mamku, atmosféra strhla i ženské. Super show, všechny to bavilo, atmosféra přátelská. Po nedělním vítězství Leclerca nám domácí gratulovali a Kubíka utěšovali. Že příště zase určitě vyhraje jejich Max!“