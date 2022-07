Neústupný Djokovič? Hrozí mu konec sezony. Veselý: Podřezává si větev

Novak Djokovič slaví postup do finále WimbledonuNovak Djokovič slaví postup do finále Wimbledonu • Reuters

Nejlepší světová sedmička v dějinách! I tak hořce vtipkují v Srbsku o svém šampionovi Wimbledonu Novaku Djokovičovi, jehož žebříčková odměna za čtvrtý londýnský titul za sebou je pád ze třetího na sedmé místo rankingu. Díky ATP! Kdo by potřeboval body? Djokovič, rekordman v počtu týdnů v čele žebříčku, je nemíní lovit jak v pětadvaceti. A také příští tři měsíce ani nebude mít příliš kde a měl by se připravit na další pád. Do USA ani Kanady ho na betonovou šňůru nepustí, když není očkován. Grandslamová sezona pro Srba zřejmě skončila již v červenci.

„Neplánuji se nechat očkovat,“ zopakoval Novak Djokovič na startu Wimbledonu a podruhé i po něm. Už jako jednadvacetinásobný grandslamový šampion, který poprvé v kariéře přeskočil v historickém pořadí Rogera Federera (20) a jen o jeden titul zaostává za Rafaelem Nadalem (22).

Mallorčan se odhlásil ze semifinále Wimbledonu se sedmimilimetrovou trhlinou v břišním svalu a slovy, že za pár týdnů bude zpět na túře. Čeká se, že na US Open zaútočí na další velký titul a bude k tomu mít snazší cestu. Federer plánuje návrat až na podzim, Alexander Zverev přijde asi o zbytek sezony po zranění kotníku, Novak Djokovič bude mít nucené covidové prázdniny. USA ani Kanada, kde se hrají přes léto velké betonové turnaje, ho jako neočokovaného občana cizí země k sobě nevpustí.

Mnozí se nad Srbovou neústupností podivují. „Celý život obětoval tenisu, vždycky mu záleželo na tom, aby měl všechny rekordy. Jenže takhle se může stát, že bude hrát dva grandslamy ročně, protože se podle mě situace v příštích měsících a letech nezmění,“ poukázal Jiří Veselý na fakt, že ani návrat do nejúspěšnějšího Djokovičova loviště v australském Melbourne nebude příští rok v lednu samozřejmostí. „Podřezává si pod sebou větev. Už přišel o důležité turnaje, i grandslam pro něj bude postupně těžší, jak bude padat v žebříčku a bude na nejlepší narážet dřív. Pokud bude ve formě, věřím, že grandslamy vyhraje. Ale když nebude hrát dva do roka, bude to mít s rekordem těžké,“ myslí si Veselý.

Také je klidně možné, že ke svému rekordu 373 týdnů v čele pořadí ATP už Djokovič žádný další nemusí přidat. Nechává ho to chladným. „Na ten rekord jsem dřel celý život a už je můj. Teď jsou mou prioritou grandslamy a další velké turnaje, nemíním se štvát za body,“ poznamenal s tím, že mu ATP sdělila, že jako úřadující wimbledonský vítěz by měl mít jistou účast na letošním Turnaji mistrů v Turíně, pokud nevypadne z top 20 pořadí. „A to by se, myslím, nemělo stát,“ věří Srb.

Po Wimbledonu si plánuje dát dva týdny dovolené a pak se rozmyslí, jaký udělá program dál. Momentálně nepočítá, že by se mohl vypravit za Atlantik. „Třeba se to do té doby změní, budu čekat na dobré zprávy, protože bych se tam moc rád vydal. A pokud ne, musím reagovat,“ přiznal Djokovič, jenž kromě Flushing Meadows zřejmě přijde i o celou sérii letních amerických turnajů na betonu.

Další český tenista Jiří Lehečka Srba oceňuje za zásadový postoj. „Má svůj vlastní názor a nebojí se ho říct. Za svým rozhodnutím si stojí. Bojuje za něj a nese následky, což ne každý dokáže. On si může dovolit takhle jednat. Je zabezpečený, nemusí na grandslam jet z finančních důvodů, aby získal prostředky na další sezonu. Je to jeho volba. Já naočkovaný jsem, nestydím se za to. Myslím, že to bylo správné. Pokud si myslí opak, já mu svůj názor netlačím. On musí vědět, co je pro jeho tělo nejlepší.“

Co je pro Djokovičovu kariéru nejlepší, je ještě zřejmější. A být neočkovaný to není…