Sveřepý desetibojař Helcelet o MS: Očkování nechci!

Mohl to být vrchol jeho kariéry. Místo v USA však desetibojař Adam Sebastian Helcelet (30) soutěžil na mítinku v Pacově. Kvůli americkým zákonům nemohl na mistrovství světa odcestovat.

Český reprezentant stále odmítá očkování proti covidu, i když nemoc znovu řádí a do USA se bez vakcíny nikdo nedostane. „Já doufám, že všichni poznají, že to byla komedie jako na olympiádě v Tokiu, kde zavírali sportovce bez příznaků,“ rozčiloval se atlet v rozhovoru pro Sport.cz.

Injekci si však nedá za žádnou cenu, obětoval by kvůli tomu klidně i srpnové mistrovství Evropy v Mnichově. „Byl by to smutný závěr kariéry, ale vakcína je proti mému přesvědčení,“ dodal. Mnozí tuzemští lékaři by však s Helceletovým postojem nesouhlasili, doporučuje se totiž čtvrtá dávka...