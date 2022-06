NEJ jména MS plavců: domácí hrdina, hvězdička (15) i příští vládce kraulu

Aktuální Michael Phelps světového plavání. Podobně jako jeho slavný předchůdce pořádá mohutné medailové výlovy. Začal před pěti lety na MS právě v Budapešti se sedmi zlatými, na MS 2019 v Kwangdžu získal rekordních osm medailí a vloni na OH v Tokiu zvítězil pětkrát. Tentokrát bude útočit na zlato hned v osmi disciplínách, na padesátce a stovce kraulem a motýlkem a ve čtyřech štafetách. V obou kraulech a na stovce motýlkem může vyhrát potřetí za sebou.

Unikátní vytrvalec, který by si rád v Budapešti udržel své mistrovské tituly. Jeden drží na patnáctistovce a o obhájení toho druhého v závodě na 10 kilometrů bude muset do křištálové vody jezera Lupa. Na patnáctistovce bude mít šanci oplatit Američanu Bobbymu Finkemu jeho seznační zlatý finiš z olympiády.

Čínský plavecký hrdina Sun Jang má kvůli kontroverznímu dopingovému případu zatím utrum, jenže je tu dominátorka motýlkového stylu. Čang Jü-fej na OH v Tokiu vyhrála dvoustovku, na stovce brala stříbro jen o pět setin. Navíc pomohla čínské štafetě na 4x200 metrů kraulem ke světovému rekordu.

DAVID POPOVICI (RUMUNSKO)

Dívejte se na něj, jestli chcete vidět, jak roste nový vládce kraulu. Popovicimu je teprve sedmnáct let, ale jeho potenciál je zjevný. Vloni vyhrál juniorské mistrovství Evropy na padesátce, stovce i dvoustovce, na ní překonal i juniorský světový rekord. Na olympiádě si to rozdal s velkými kluky a na dvoustovce zůstal dvě setiny od medaile. Na podzim už na dvoustovce vyhrál seniorské ME v krátkém bazému. Na stovce i dvoustovce bude zlobit.