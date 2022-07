Fenomén Warholm je po zranění zpět, Čech Müller skopnul překážku

Hvězdný Nor před začátkem mistrovství světa závodil s časem, aby se stihl vrátit poté, co si v úvodním závodě sezony natrhl stehenní sval. V rozběhu předvedl přesvědčivý výkon s vypuštěným závěrem, kterým doběhl do cíle výkonem 49,34 sekundy.

„Cítil jsem, že mám věci pod kontrolou, byl to solidní běh. Žádnou bolest jsem necítil, to je dobré znamení,“ hodnotil Warholm svou první zkoušku. „Ve sportu jsem se naučil: Nikdy neříkej nikdy. Zatím to vypadá dobře.“

Warholm je jednou z nevýraznějších osobností současné světové atletiky. Dvakrát vyhrál mistrovství světa, vloni pak dvakrát posunul světový rekord. Ve finále olympiády v Tokiu vyhrál přelomovým výkonem 45,94 sekundy.

V rozbězích ukázal klidnou sílu, stejně jako další dva hlavní favorité Rai Benjamin a Alison dos Santos. „Rádi bychom zase psali historii,“ prohlásil po rozběhu dos Santos, letošní lídr tabulek.

„Závodit před domácím publikem je skvělé. Když lidi slyší moje jméno, jsou jak šílení,“ pochvaloval si Benjamin.

Nejrychlejší v rozbězích byl ale další Američan Khallifah Rosser, vítěz Diamantové ligy v Rabatu, kde se Warholm zranil. Rosser vyhrál z nevýhodné druhé dráhy v čase 48,62 a prohlásil: „V dalším kole budu rychlejší.“

Reprezent Vít Müller do semifinále nepostoupil. Ve svém rozběhu byl v náběhu do cílové rovinky v pozici na boj o postup do semifinále. Osmou překážku ale skopnul, ztratil rytmus. Do cíle doběhl v čase 50,71 sekundy a celkově skončil třicátý.

„Já jsem udělal obrovskou chybu. Až moc jsem si věřil, běželo mi to. Bohužel mi to vyšlo na druhou nohu, v tu chvíli mě předbíhal borec z vnitřní dráhy, já jsem se blbě naklonil a podvrtnul si kotník,“ řekl Müller pro Českou televizi. „Šel jsem trochu přes bolest, ve chvíli kdy se běží, nic necítíte. Bohužel, takový je sport, já mám radost, že tady můžu být.“