Flamendr Egon Vůch hrál pro charitu a podle Štáfka... Ukradl zmrzlinu za 7 tisíc!

„Egonek je blbej, jak daleko vidí.“ Tak pravil v roce 2017 tehdejší manažer Liberce Jan Nezmar. Po pěti letech lze konstatovat, že duševní výbava Egona Vůcha (31) se posunula od hlouposti ke zlodějně.

Zájezdní jedenáctka Real Top Praha vyobcovala mistra republiky s Plzní z roku 2016 ze svých řad. Egon, svéráz z kolotočářské rodiny, flamendr, který přiznal, že hafo peněz naházel do blikajících bedýnek, šel proti její přirozenosti.

Charita bere

S bohulibým úmyslem stvořený mančaft kumštýřů ( Trojan , Dyk), bývalých ( Koller , Lafata ) i současných mistrů míče kopaného (Hübschman, Matějovský) rozdává po republice radost z fotbalu a především bankovky pro potřebné jako výtěžek ze svých akcí. Tedy až na Vůcha, který smysl charity pojal tak, že je lepší brát než dávat. Čerstvě ženatý herec Jakub Štáfek (31), jehož již takřka zvěčnělá postava prostopášníka Laviho ze seriálu Vyšehrad a z bijáku na totéž lechtivé téma Vyšehrad: Fylm také není žádný výlupek ctnosti, se o Vůchově »přínosu« pro dobrou věc rozpovídal pro podcast Insider.cz.

Kamery, vole…

„A ten už s náma jezdit prostě nebude, nad ním jsme zlomili hůl, zdravíme Egona Vůcha,“ zahájil Štáfek sarkasticky své štiplavé vyprávění o taženích, jež už ze své veselé podstaty nemají finále v chrámu svatého Jakuba, nýbrž v osvěžovnách. „A končí to taky, že na akci ve dvě hodiny ráno píše tomu našemu Sašovi Smitovi, kterej to celý organizuje: Je supr, že s váma jezdím, já vám dělám fantastickou reklamu. A pak ti volá majitel toho podniku, kterej ti říká: Hele, nám je to strašně blbý, ale my tady máme Egona na kamerách, jak nám tady vykrad mrazák, vole. Se zmrzlinama, vole, v hodnotě sedm tisíc, já to potřebuju zaplatit. No tak si říkáš, to fakt nevymyslíš.“ Tolik Jakub Štáfek.

Ne, vyloupit almaru s nanukama, to fakt nemá ani za mák smyslu. Pokud ovšem nejste Egon Vůch…

Kdo je Egon Vůch, rozházel 20 milionů?

Post: záložník

Přezdívky: Egi, Ego, Egonátor

Kluby: Hlavice, Plzeň, Teplice, Liberec, Tobol Kosonaj (Kazachstán), Příbram, Žižkov, Domažlice

V profi kariéře: 231 zápasů, 42 gólů

Specialita: Tvrdí, že si fotbalem vydělal cirka 20 milionů korun