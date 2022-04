Dloubák: Lavimu pauza prospěla, říká Štáfek. Rosický a Berger? Dobří herci

Před šesti lety v českém fotbale pořádně rozčeřil vody drsným situačním humorem a trefnou satirou, kterou mnozí v domácím prostředí přijali, jiní zase odsoudili. Tentokrát se Vyšehrad vrací jako film, tedy respektive Fylm. Ve čtvrtek 14. dubna jde do kin a před premiérou jsme v novém díle Dloubáku mluvili s hlavními tvůrci seriálu i celovečerního snímku Jakubem Štáfkem a režisérem Martinem Koppem.

V čem hlavní postava Julius Lavický (ne)vystihuje fotbalisty a chce ho sám Štáfek vykreslit jako antihrdinu? Jak se projevovalo, že Vyšehrad vadil bývalému vedení FAČR a čím ho nakonec přijali sami fotbalisté třeba včetně Tomáše Rosického? Může Vyšehrad být nevyčerpatelnou tematickou studnicí - i metaforicky pro očistu českého fotbalu? A kdo by byl nejlepší herec z fotbalistů?

O tom všem a celé řadě dalších témat okolo fotbalové popkultury mluví v novém Dloubáku tvůrci filmu Jakub Štáfek a Martin Kopp. Moderuje Martin Vait.

Dloubák je pořad a podcast iSport.cz o nejzajímavějších a nejdůležitějších událostech v českém fotbale a jeho zákulisí. Zasvěceně, v souvislostech, s nadhledem. S redaktory Sportu i odborníky z fotbalového prostředí. Každé pondělí, a po fotbalových Studiích iSport.cz. Všechny díly Dloubáku najedete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích i YouTube deníku Sport.

0:00 V čem Lavi a Vyšehrad změnili český fotbal? Proč vadil Berbrovi?

11:35 Jak se Štáfkovi žije s nálepkou Laviho? A straší fotbalisty jeho vzor, nebo spíš přitahuje? Nakolik je postavený na reálných vzorech? Kdo by byl nejlepší herec z fotbalistů?

20:55 Byl zápas se Slavií jen marketingová kampaň? Jak na to reagoval Vyšehrad?

26:45 Jak by mohl Vyšehrad pomoci očistě českého fotbalu? Bude pokračování a jak se tvoří fotbalový humor?