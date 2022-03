Vůch řekl, kolik vydělal fotbalem. Popsal kauzu či vztah s Nezmarem

Velké sny vyšuměly, po návratu z angažmá v Kazachstánu kope Egon Vůch třetí ligu za Domažlice. Během pandemie koronaviru ale i tahle možnost padla. Tak se nebál přijmout nabídku práce v supermarketu.

„Začal jsem nejdřív ve skladu, ale pak nebyli lidi na kasu, tak mě poprosili a já jsem holt šel. Jak jsem viděl, že mě lidi fotěj a nahrávaj, tak jsem to zveřejnil i sám,“ popisuje v České uličce obnovený zájem o svou osobu. „Je to normální práce... Že se lidi smějou, že mě znají z televize, že jsem si vydělával fotbalem, a teď jsem za kasou, to je jenom jejich hloupost... Já to tak špatně nevidím,“ má jasno.

Kolem talentovaného záložníka vždycky létaly zajímavé příběhy. Jako když třeba v Liberci, kde ožil pod koučem Jindřichem Trpišovským, odešel z tréninku. Tehdejší sportovní manažer Slovanu Jan Nezmar se pak nechal slyšet, že Vůch je „blbej, jak daleko vidí“.

Egon Vůch v České uličce Michala Hrdličky

„Vím, že se to říká, ale já jsem měl s Nezmičem fantastickej vztah, my jsme byli dennodenně v kontaktu, byl to můj patron, se vším mi pomáhal...“ vykládá Vůch a přidává svou verzi příběhu. „Oni řekli, že jsem nepřistoupil ke zranění tak, jak bych měl, ale to bylo jinak. Mně kopnul Breite balon na hlavu a ulomil se mi zub. Já jsem se ptal, kdo to byl, a samozřejmě nikdo neodpověděl, tak já jak jsem takovej impulzivní, jsem je poslal do... někam. Šel jsem z tréninku k zubaři,“ tvrdí dnes.

Druhý den pak dorazil na předzápasovou přípravu a vše prý bylo v pořádku, nicméně pak v šatně nenašel svůj dres... „Že nejsem v nominaci. Tak mě to vytočilo, že jsem napsal na instagram, že je to ubohý... Samozřejmě, to byli naštvaný, ale já jsem s Nezmarem žádný problém neměl,“ ujišťuje Vůch, který se nachomýtl i ke kauze ovlivňování zápasů.

Podle jeho verze mu před pohárovým zápasem za Teplice přišla SMS zpráva, kdy mu někdo nabízel obchod s čtyřgólovým rozdílem v duelu. „Já jsem si to samozřejmě přečetl, šel jsem za trenérem, ukázal jsem mu to, že nevím, co to je, odkud to je. On říkal, že to sranda nebude, ať si tu zprávu nechám, že to budeme řešit,“ popsal Vůch.

Zprávu prý pak předal kriminalistům, kteří řešili sázkařskou aféru Davida Jablonského. „Jediný, co bylo průser, že mě zveřejnili... Rodina se bála, protože tam asi nešlo o malý peníze, a zveřejnit takovou věc... Nebyla to sranda, fakt jsme se dívali i pod auto, jestli tam něco nemám,“ prohlásil v České uličce, kde prozradil i to, jak to bylo s kolotočem pro Davida Limberského. Nebo kolik si za kariéru vydělal peněz. „Nevím, dvacet?“ vypálil na Michala Hrdličku s tím, že jde o částku v milionech. A zůstalo mu něco? „Někde něco třeba je...“ usmívá se Egon Vůch.

Celý pořad Česká ulička Michala Hrdličky sledujte v pondělí od 21:30 na O2 TV Sport >>>