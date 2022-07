Jedna megaakce střídá druhou! Zápasník MMA Karlos „Terminátor“ Vémola (37) prožil o víkendu na Štvanici v Oktagonu vítězný večer. Nyní ho čeká dlouho očekávaná svatba s přítelkyní Lelou Ceterovou (33) Na Občanské plovárně bude kromě dvou set hostů také například kolotoč.

A přípravy už jsou v plném proudu! Snoubenci veselku označují za svatbu století a Vémola na ní opravdu nešetřil. Pro hosty bude mimo spektakulární slavnostní tabule připraven také kolotoč nebo noční ohňostroj, který rozsvítí nebe nad Vltavou.

Ženich poslal ve středu holky na nákupy a se starším synem si zašel do barbershopu, aby se na velký den vyparádil. Pak samozřejmě také zkontroloval situaci na Občanské plovárně. „Tady to nevypadá, že by mohla probíhat nějaká svatba, ale všechno zvládnem,“ vzkázal fanouškům přes stories.

Oltář na molu

Snoubenci mají vše rozmyšlené do posledního detailu. Fotky od oltáře budou vypadat parádně, bude totiž umístěn na molu nad Vltavou. „Připravujeme molo, na kterém se budeme s Lelou brát. Moc se na to těším!,“ řekl olomoucký rodák.

Dekorace měla na starosti Lela, a podle slov Vémoly se opravdu vyznamenala. „Výzdoba je hlavně práce mé ženy a jejího týmu. Vypadá to tady jako v pohádce, a to jsme teprve v půlce. Myslím, že o svatebním dnu to tady bude hodně velká paráda,“ dodal Vémola na závěr ukázky z místa svatby.

Jízda z Vémolandu

Nevěsta se dle tradice chystá doma ve Vémolandu. „Už se tu pomalu schází kamarádky, rodina, známí. Já jsem ještě v pyžamu,“ ohlásila na svém instagramu Lela, která se pro svůj velký den vyspala do krásy. O svou róbu už se starat nemusí, přivezla si ji totiž den předem. „Od dvanácti budu mít líčení, od tří odsud pojedeme,“ prozradila svůj program. „Kdybych řekla, že nejsem nervózní, lhala bych,“ netají se.

Podívejte se, jak to vypadá na místě činu:

