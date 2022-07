K Vémolovi to patří, shodli se hosté pompézní svatby. A dál? Lehká Itálie...

Na svatbě nechyběl kolotoč, krásná výzdoba, živá hudba od kapely, ale i vystoupení rappera Rytmuse a také Karlosův svatební dar Lele - opice. Svatebčany i fanoušky, kteří slávu sledovali na sociálních sítích i v našem speciálu, zaujal i oddávající herec Jiří Krampol .

„Já jsem si připadal najednou jako kdybych se tím v živil. Kdyby mě vyhodili od divadla, tak se toho čapnu,“ smál se 84etý herec a Vémolův přítel Krampol. „Lidi říkají, že se jim to líbilo a že je to dokonce dojmulo,“ vypráví ve videoreportáži z místa.

Na Občanskou plovárnu dorazilo více než tři sta hostů a jejich pocity z výzdoby a celé akce byly zřejmě podobné jako třeba u bývalého fotbalisty Horsta Siegla či dalšího fightera MMA Miloše „Melouna“ Petráška. Zkrátka megalomanská a pompézní show, zaznělo od hvězdných hostů. Zároveň se však shodli, že ke Karlosovi to jednoznačně sedí a patří.

S tím souhlasí i promotér Oktagonu Ondřej Novotný , který na svatbě největší hvězdy jeho MMA organizace logicky nemohl chybět. „Myslím, že je to takový, jaký to oni dva mají rádi a tím pádem je to fajn,“ dodal ke svatbě a rozpovídal se i o vztahu nyní už novomanželů.

„Říkal jsem, že je jasný, že to bude trošku bublavý vztah, taková lehčí Itálie. Ale proto se berou. Že to mají rádi, že se každý den něco děje,“ smál se Novotný, jenž stejně jako další přál hodně štěstí a zdraví pro děti i novomanžele.

Gratuloval i slovenský zpěvák Patrik „Rytmus“ Vrbovský, který na afterpárty zarapoval „Je*em na to.“ Jeho vystoupení rozproudilo i manželský pár. Lelu rozhodně více, než Karlosův dar opička, která ji v první fázi lehce vystrašila. Na tyto i další momenty ze svatby se podívejte v přiloženém videu.