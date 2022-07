Vémola už vyhlíží další bitvy: Kincl ztratil zbraň, které jsem se bál

Moc se nevyspal. Nedovolila mu to euforie po vítězství a krásném zážitku z pražské Štvanice. A tak ještě před pátou hodinou ranní Karlos Vémola krmil svou lvici Elsu. Když ale dorazil odpoledne do redakce Sportu, byl ještě plný energie.

„Vzhledem k tomu, že nejsem ani moc zbitej, až na jednu ránu, tak se cítím skvěle,“ pochvaloval si. „Dostal jsem jednu levou, do které jsem si trošku naběhl. Ale díky tomu mému tlaku, že byl v ústupu na zadní noze, to nebylo horší. Kdybych mu prostor dal, mohl být zub venku.“

Zavzpomínal také na to, co zažil na Štvanici v minulosti. Například před rokem byl na tradičním letním turnaji jen v roli diváka a nevěděl, jak to s jeho sportovní kariérou bude dál.

„Tehdy jsem měl velký zápas se svým zdravím. Když jsem tam byl loni se sádrou, tak vůbec nebylo jistý, že se vrátím do aktivní kariéry. A už vůbec ne, že v takovémhle stylu.“

V rozhovoru pro iSport.cz Vémola promluvil i o dalších výzvách, které ho čekají. „Tu malou tlustou sedmdesát sedmičku zmlátím na konci roku,“ řekl odhodlaně na vrub Patrika Kincla, s nímž by se měl znovu střetnout na konci roku.“

Poprvé bojoval Terminátor s Kinclem v roce 2018 a připsal si jasnou bodovou výhru.

„Na člověka, kterého už jsem jednoznačně porazil, se dobře připravuje. On se od té doby nikam výrazně neposunul. Já jsem, myslím, na hodně věcech zapracoval. On ztratil svojí největší zbraň, které jsem se vždycky bál. V sedmdesát sedmičce když zápasil, tak měl skvělou fyzickou kondici,“ konstatoval Vémola.

„To v osmdesát čtyřce ztratil. To, co předvedl třeba s Pirátem, to bylo strašný. Takže tu největší zbraň, které jsem se obával, ztratil za cenu toho, že se snaží nabrat naturálně, jak on tvrdí, a tím ztrácí fýzu. Má tedy dvě možnosti, buď přijít narvanej, jako přišel do zápasu s Pirátem, a chcípně po dvou kolech. Anebo shodí do té své dobré fyzické kondice, ale pak na mě bude zase moc slabej. Takže on tenhle zápas nemůže vyhrát.“

V povítězném rozhovoru byla řeč také o svatbě, která Vémolu čeká už ve čtvrtek, nebo o tom, jak se na chvíli vrátil do role vyhazovače. Úspěšně. Více ve VIDEU.