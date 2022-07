Vémola chválil atmosféru na Štvanici: Krásný! Mladí, staří, všichni se dívali

Parádní akce pod širým nebem. Oktagon na Štvanici opět předvedl své kouzlo. „Krásný! Byla tam starší generace, děti. Byl tam třeba i můj kamarád Jirka Krampol. Mladí, staří, všichni to sledovali. Už to není sport jen určité komunity, a to je na tom krásný,“ pochvaloval si akci Karlos Vémola. Sedmihodinovou show na pražském ostrově posílil nejen suverénním vítězstvím, ale už nástupem do klece. K oktagonu se totiž nechal donést na královském trůnu, ke kterému vedlo sedm červených schodů. Škrabošku Terminátora navíc doplnil královskou korunou a hermelínem.

Když takto vjížděl do arény, publikum to uvítalo s nadšením. Všichni už vědí, že má Vémola rád extravaganci a světský styl. Kdo jiný si to na české scéně může dovolit, než právě on? „Někomu se to mohlo zdát trochu přehnané, kýčovité, ale já jsem tím rozplakal svého tátu, který je přitom velkej tvrďák, tím, že zazpíval Karel Gott. Myslím, že to ode mě nikdo moc nečekal,“ pochvaloval si staronový šampion Oktagonu.

Jelikož nastupoval do boje za zvuku písně Být stále mlád, si bijec alespoň částečně splnil, co už měl v plánu před třemi roky. Chtěl totiž, aby ho do Zápasu století s Attilou Véghem doprovodil Gott živým zpěvem. Legendární zpěvák na tom už nebyl zdravotně dobře.

Celý turnaj obohacovaly povedené speciální efekty a doprovodný program. Krom tradičního ohňostroje a konfet se do show zapojilo i samotné publikum. Každý divák totiž dostal světelný náramek, který měnil barvy, podle dění. Když například vstupoval do kolbiště domácí bojovník, svítily všechny náramky na tribunách červeně, nastupoval-li host, modře.

Tyto „světlušky“ v publiku umocňovaly i pěvecké vystoupení během přestávky Halftime Show.

I publikum si ale umělo samo od sebe zážitek umocnit. Rozjelo tak například mexické vlny a každý zápas hlasitě prožívalo. Na tribunách vládla tak skvělá nálada, že ji nepokazil ani déšť, který se na chvíli nad Štvanicí spustil. Na průběh akce to však nemělo žádný vliv. Mezi fanoušky na místě nechyběli ani slavné osobnosti. Ze sportovců dorazili například hokejisté Michal Kempný, David Pastrňák nebo fotbalista Patrik Schick.