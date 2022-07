Vémola je šampionem Oktagonu! Iliče uškrtil po třech minutách, svatba bude

Populární tuzemský „Terminátor“ uzavřel kartu turnaje Oktagon 34 ve stylu. Ke kleci dorazil v trůnu, k tomu mu zněl zesnulý zpěvák Karel Gott a jeho píseň Být stále mlád. Z pomalu se linoucích tónů však Vémola rychle přesedlal na strhující akci. Zhruba za půminuty boje zprostředkoval Aleksandaru Iličovi služby svých aerolinek a se soupeřem po krátké honičce praštil k zemi.

Zbytek byla hotová demolice. Šestatřicetiletý rodák z Olomouce rozdal několik ničivých loktů a v nestřeženém okamžiku dokázal najít prostor ke škrcení. Ilič byl nucený po třech minutách a 52 sekundách odklepat, Vémola jej za jeho drzé narážky podržel v sevření déle, než musel. Pak už si vzal tradičně mikrofon a nechal volný průchod svým emocím.

„Dopadlo to, jak jsem říkal. Měl jsem na sobě velký tlak, ale dokážu ho vyvinout i na soupeře,“ uvedl Vémola v úvodu rozhovoru s promotérem organizace Ondřejem Novotným. „Ty víš dobře, jak reaguju, když mi někoho pošlete. O titul beru kohokoliv. Všichni, co říkají, že si vybírám soupeře, ať jdou do p**ele. Klidně půjdu pro titul v těžké váze a stanu se šampionem tří divizí,“ nebál se ostrých slov Vémola.

„Lítá tady malá 77 s mým pásem, v prosinci bych rád přišel a ten pás si vzal zpátky domů,“ vzkázal přitom šampionovi střední váhy Patriku Kinclovi, kterého již v minulosti porazil. Český Terminátor zároveň poděkoval boxerovi Tysonu Furymu a omluvil se mu, že si na nástup propůjčil jeho myšlenku s okázalým trůnem.