Vémola: Držím se pokynů od Gotta. A díky Jokerovi, jaký byl hovado

Co slíbil, to doručil. V tomto případě „peklo“ pro srbského rivala Aleksandara Iliče, který s Karlosem Vémolou neustál ani celé kolo. Publikum ale nenadchla jen suverénní výhra českého Terminátora, ale i nástup, jaký si pro titulovou bitvu sedmatřicetiletý bijec vybral. Ke kleci jej přivezli na velkém královském křesle, z amplionů na pražské Štvanici při tom zněla píseň Karla Gotta „Být stále mlád.“

Jakým byl pro vás Alexandar Ilič soupeřem?

„Takovým, jakým jsem čekal. Je to tvrdej postojář, ale věděl jsem, že když ho zatlačím brutálním tlakem a bude na zadní noze, tak že to se mnou neutancuje, což se stalo. Potvrdilo se i to, že se nebude snažit vstávat, ale bojovat zespodu. To je ale ta největší blbost, kterou se mnou můžete udělat. Zespodu mě můžete mlátit celý den. Měl se zoufale snažit vstávat, o což se ale nepokoušel. Takže jsem čekal, čekal… Krásně se mi podařily lokty, cítil jsem, že mu ubývá síla a do něčeho mi vleze.“

Už den před zápasem na veřejném vážení dávali diváci hlasitě najevo, že vám fandí, zatímco na soupeře bučeli. Během zápasu jsem měl opět obrovskou podporu. Mají fanoušci podíl na vašem úspěchu?

„Mají obrovský podíl. A celkově na mojí cestě. Prošel jsem tolika zraněními, že kdekdo by asi skončil. Díky podpoře fanoušků a lidem, co mě ženou dopředu, jedu dál. A Jokerovi bych za to mohl asi jenom poděkovat. On totiž scelil moje fanoušky. Vlastně bych mu mohl poděkovat za to, jaký byl hovado. Byl takový hovado, že to lidi neunesli.“

Zaskočil vás přece jen něčím? Třeba, že nebyl až tak dobrý, jak jste čekal. Alespoň to tak vypadalo.

„On dobrý byl, i mě i krásně trefil tou první levou. Akorát já jsem věděl, že když budu pořád tlačit, nebude schopen vyvinout takovou sílu úderu. A on skvěle kope, ale nebyl schopen mě ani jednou kopnout díky tomu tlaku. Pak se proletěl s Vémola airlines, a to už jsem věděl, že to s ním jde z kopce. Zaskočil mě jedině tím, že se nesnažil zvednout. Akceptoval můj guard, vlezl mi do něj sám. To je ta největší chyba, kterou se mnou mohl udělat. Ale to nebudu radit té malé tlusté sedmdesát sedmičce. Ten to akceptoval v posledním zápase taky. Takže ať se tam zase nechá být pár kol.“

Už se vám Ilič stihl omluvit za ostrý trash-talk?

„To je rozdíl oproti trenérovi Marpa. Když jsem za ním po zápase přišel a řekl mu, že ať jsme řekli cokoliv, je po všem, akceptoval to. Podal mi ruku a řekl ‚Je to byznys.‘ Takhle by to mělo být, tím to pro nás skončilo. Ať si o mně myslel co chtěl, vyvrátil jsem mu to. O mých kvalitách rozhodně pochybovat nebude. A to mi stačí.“

Ke kleci jste se nechal přivést na královském trůnu. Jak jste si to užil?

„Moc. Moje srdcová záležitost je Karel Gott, a jak na něj lidi krásně reagovali… Je prostě vidět, že ho stále milujou. To se mi líbilo. Přišel jsem dokázat, že v Oktagonu je jenom jeden král a doufám, že po dnešku už tomu lidi věří, protože soupeř byl fakt kvalitní, ale já ho přejel jak nic.“

Když jste se naposledy setkal s Karlem Gottem, při loučení vám říkal...

„Karlosi, všechny je zmlaťte. A od té doby, co jsem se s ním rozloučil, přesně dělám podle jeho pokynů, všechny je mlátím. Dnes i na jeho nástupovou písničku.“

Budete takhle už jezdit do klece na trůnu pokaždé?“

„Myslím, že vždycky vymyslím něco. Ale podle mě, jednou a dost. Nemusím to lidem neustále připomínat. Věřím, že po dnešku vědí, kdo je ten král.“

A Gottovu píseň Být stále mlád budete používat častěji?

„Nevím, jestli pokaždé, ale když bude nějaká podobně velká událost, proč ne?“

Takže doprovod v podání hlasu Karla Gotta pro vás bude spíše jen pro mimořádné události.

„Ano, pro velice mimořádné situace.“

Co bude s královským křeslem, na kterém jste přijel ke kleci?

„To si nechám jako památeční."

Říkal jste, vše popořadě, takže se příprava na svatbu rozjede až teď?

„Ano, teď příprava na svatbu. Pokud ohlásí turnaj v O2 areně na konci roku, chci tam nastoupit. Ale já si nechci nechat ujít turnaj v Německu. A možná… Pás v těžké váze je ještě volný. Myslím si, že jít po třech titulech, možná ještě nikdo nedokázal.“

Není to trochu málo?

(pousměje se) „Do sedmdesát sedmičky už nezhubnu. A ani nechci. Navíc mám rád Davida Kozmu, je to skvělý šampion, takže do jeho vod rozhodně zaplouvat nebudu.“