Šéfové Oktagonu: Publikum se dotklo Iličovy pýchy. Konkurence je nám buřt

Souboj Karlose Vémoly s Aleksandarem Iličem přinesl do Česka nezvyklou formu trash-talku, tedy slovních přestřelek. Pořád si myslíte, že to nebylo přes míru?

Ondřej Novotný: „Ne, Ilič ve finále Karlosovi pomohl, protože to je ta tenká linie. S čím zacházíš, tím taky můžeš sejít. A Iličovi se to vrátilo v té až nenávistné reakci. To jsme taky ještě nezažili, aby se hala takhle postavila za Karlose. A to Karlosovi opravdu pomohlo. A i Iliče se to muselo dotknout. I jeho strategie a vnímání zápasu musí být najednou jiné. On si skutečně myslel, že tu lidi nemají Vémolu rádi, nastoupí a nějakých třeba třicet procent publika bude na jeho straně. A ho*no. Což zjistil už na veřejném vážení, kde bylo vidět, že je z toho vykolejený. Ale klobouk dolů, že ví, co má dělat, aby strhnul pozornost. A takového fightera chce potom každá organizace.“

Pavol Neruda: „Pomohl opravdu promu zápasu. A souhlasím, že kdyby do toho Ilič tak nevalil, tak by nějací diváci byli i na jeho straně. Ale on ze sebe udělal tak negativní postavu, že celá hala byla proti němu.“

Už před zápasem jste říkali, že u vás Ilič bude určitě pokračovat dál, bez ohledu na výsledek. Platí to stále? A chce se mu, když sklízel takové reakce?

Neruda: „Je pravda, že jsem měl na tiskové konferenci po turnaji pocit, že se ho opravdu dotklo, jak ho lidi neměli rádi. Ale říkal, že je bojovník, je to jeho práce, půjde dál. Takže myslím, že jo. Je to opravdu bojovník.“

Novotný: „Tak je to pyšnej Srb. A když se dotknete pýchy těchto lidí, je to pro ně bolestivý. Ale lidi ho budou mít rádi v dalším zápase. On je bavil, že jo? Takže až vyhraje, tak si lidi zase získá. V bojových sportech je to nahoru dolů. Vzpomeňme, jak pískali na Karlose a najednou je to super.“

Neruda: „A já osobně se enormně těším na Iličův další zápas.“

Atmosféra na Štvanici byla opravdu silná, navíc to gradovalo k finálnímu zápasu. Máte pocit, že to přebilo ty předešlé turnaje na tomto místě?

Novotný: „Za mě ano. Strašně nám to tentokrát vyšlo. Potřebovali jsme, aby padaly občas výhry v prvním kole, aby se to nahodilo a nespadl řetěz. Aby se prostě lidi cítili dobře. A když začali dělat mexické vlny sami od sebe, tak člověk věděl, že to šlape. Opět jsme, myslím, přesvědčili lidi v celém Československu, že to umíme dělat. A teď, když to uvidí lidi po celém světě, jako že to uvidí, tak je to zase pro nás obrovskej další benefit.“

Neruda: „Už když viděli ohňostroj na prvním turnaji na Štvanici, tak o tom psali zahraniční weby. A tohle myslím bude další taková věc. Máme už teď hodně reakcí ze světa. V současnosti jsme navíc významně o kus dál. Jsme už v Německu a tak. Takže očekáváme, že zase posuneme naše mantinely. Myslím, že jsme to tímto turnajem ty předešlé na Štvanici rozhodně překonali. A to nás baví, to je naše úloha, stále se překonáváme.“

Na česko-slovenské scéně se objevily různé konkurenční organizace. Když se vám tato akce tak povedla, znamená to pro vás i určité uklidnění, že se nemáte moc čeho obávat?

Neruda: „My se na to takhle nedíváme. Chodí za námi lidi a ptají se… I během turnaje za mnou byli lidi několikrát ‚Podívej se…‘ Ale mě to nezajímalo. Konkurenci fakt neřešíme. Po turnaji nám to dodá dobrý pocit v tom, že co jsme si vysnili, to se podařilo. Ale zároveň si hned říkám, že když se povedlo tohle, pojďme to zase trochu posunout. To znamená klid jen na chvíli. Chceme být zkrátka zase lepší a větší. Takhle to funguje, ale soustředíme se přitom jen na sebe.“

Takže jste sami sobě konkurencí.

Novotný: „Tak by to vlastně v byznysu mělo být, že se člověk snaží porazit sám sebe. S kým se vlastně srovnáváme? Pro nás to opravdu není téma, že bychom si někdy udělali poradu a řekli: Tak si pojďme projet, jak to dělá PFL, Bellator, UFC, KSW… A kdy se dostaneme před KSW atd. To není závod, který hrajeme. Řekli jsme už několikrát, že chceme být formule 1, která je nejlepší v Evropě. Aby se ve všech městech těšili, že přijede Oktagon. To je náš sen a cíl. Palo to krásně popsal a vymyslel ten příběh. Dokázal to dostat přesně do toho, co je srozumitelné pro lidi. My si to tak jedeme a je nám vlastně u p**ele, co si o tom kdo myslí a kdo s námi soutěží a vymezuje se vůči nám. My se nevymezujeme proti nikomu. Je nám to fakt buřt.“