Vémolovo zmizení z Oktagonu: měl zloděje v domě, statečná Lela je zamkla

Byl na turnaji Oktagon 32 stále v obklopení fanoušků, až náhle z ničeho nic z Ostravar Areny zmizel. Karlos Vémola se totiž najednou dozvěděl, že se do jeho domu vloupali zloději. Doma přitom byla jeho partnerka Lela Ceterová s dětmi. Ta se zachovala velmi obezřetně a zloděje zamkla v místnosti, kterou se do domu vloupali. Než přijel na pomoc soused, zloději zmizeli. V místnosti ale strávili dlouhé čtyři minuty.

Musel jste zmizet z turnaje Oktagon 32 kvůli zlodějům v domě. Jak jste se to vlastně dozvěděl?

„Psala mi najednou Lela, že je někdo v baráku. Tak jsem si nejprve říkal, že třeba jen něco podezřelého zaslechla. Nicméně nepodceňoval jsem to, a řekl jí, ať zavolá sousedovi. Ale než mu napsala, tak šla po těch zvucích a zjistila, že jí někdo leze oknem do šatníku. Byla s dětmi v ložnici a zachovala se velmi statečně, vzala klíč a šatník, což je vlastně jedna místnost, zavřela. Ti frajeři se začali dobývat ze šatny do chodby, i přesto, že ji slyšeli a věděli, že zamknula. Rychle tedy volala sousedovi. Ale než soused přijel, tak to chvíli trvalo.“

Co se dělo během toho?

„To mě udivuje nejvíc. Po tom, co je tam zamkla, tak tam ještě byli čtyři minuty. Nevím, co tam dělali. A tam je hodně věcí. Lely šatník je jediná místnost, kde necháváme cenné věci. Ležely tam hodinky Rolex, které tam nechali. Nevím, po čem šli, vzali jen jednu krabičku se zlatem, kde měla nějaké naušnice, prstýnky, náramky, nevím co přesně. Každopádně to nebylo tak, že by se lekli a utekli. Mám v té místnosti čidla a bylo znát, že tam zůstali čtyři minuty. Ale zmizeli dříve, než dorazil soused myslivec, který je taková naše ochranka, za což jsem mu moc vděčnej.“

Vémolova Lela ukázala šatník: dárek od Karlose. Luxusní boty a spousta šatů

Určitě máte i nějaké zabezpečení kolem domu.

„Samozřejmě, ale oni přišli jediným možným přístupem, kde zrovna kamery nejsou, zezadu, kde mám jenom kozy a prase, tak mě nenapadlo tam mít kameru. Teď tam už budou. Nevím, jak si to dokázali takhle vytipovat a že se neštítili sem vlézt... Když přijedete domů a je vykradený barák, tak je to prostě nepříjemný, ale je to život, stává se to. Ale když byly doma děti a Lela, tak je to hrůzostrašný. Nedokážu ani domyslet, jak se musela cítit.“

Zjevně to musel být někdo, kdo vás dlouhodobě sledoval. Věděli tak, že budete na turnaji a nejspíš i se svou partnerkou a že vždy necháváte děti u prarodičů.

„Přesně tak, nebyli to žádní blbci. Už to, že šli přímo do té šatny. Taky přišli tím nejhorším možným vchodem, byli to snad nějací akrobati. Skákat přes plot a lézt do okna v prvním patře... Mohli jít přitom spodem. Ale asi měli nasledováno, že tam nejsou kamery. Ale to se změní. Budeme napojeni na security firmu, Lela tu bude mít i panické tlačítko, budou tu lasery kolem domu. Myslel jsem, že si nikdo netroufne snaži se sem dostat, když tu jsou dravý zvířata, protože by se mohl dostat i k nim, ale zjevně jsem to podcenil. Jak vidím, zloději si vždycky najdou cestu.“

Většinu zvířat máte zavřených za mříží, ale máte velkého psa Beasta, co bylo s ním?

„To je další věc, na kamerách je vidět, jak štěkal, ale byl vepředu, kudy se chodí ke dveřím, jenže oni šli ze zahrady, kam on přes branku nemohl.“

Takže vás opravdu museli důkladně sledovat.

„Přesně tak. Dali jsme proto hned vědět sousedům, že tu řádili zloději a mají to tu obhlédnuté. I proto jsem se rozhodl o tom veřejně promluvit, aby se o tom v Měchenicích vědělo a lidi si tu dali pozor. Ale my jsme jen malá obec, jde i o to, kde oni skončí, když si teď troufli vlézt do domu, kde je může sežrat lev, krokodýl nebo Vémola. To už je napováženou.“

Co ještě podniknete pro větší bezpečí domova?

„Sháním i nějakou security, kteří by třeba hlídali dům, když nebudu doma, že by byli poblíž domu nebo uvnitř.“

Myslíte si, že je to daň za slávu, že si vás vyhlédli? Jste zkrátka víc vidět.

„Jistě, to se prostě děje. Ale vlézt někomu do domu, když tam je žena s dvěma dětmi, to je něco strašnýho.“