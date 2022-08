Vrah je zahradník. Pistorius našel v base nový smysl života

as

Odpykává si trest za vraždu své krásné přítelkyně Reevy Steenkampové (†29). Slavný handicapovaný atlet Oscar Pistorius (35) našel ve vězení nový smysl života. Je duchovním i zahradníkem!

Ten případ otřásl nejen sportovním světem. Jihoafrický atlet 14. února 2013 na svatého Valentýna, v den všech zamilovaných, rozstřílel přes dveře koupelny svoji lásku, kterou prý považoval za zloděje. „Byla to jen děsivá nehoda,“ hájil se Oscar.

Původní trest na pět let za zabití z nedbalosti odvolací soud překvalifikoval na šest let za vraždu, aby Nejvyšší odvolací soud vynesl v listopadu 2017 konečný ortel: 13 let a pět měsíců. „Měl sedět na doživotí. Poslední tři kulky byly vypáleny s úmyslem ji zabít!,“ vzlykala sestra zabité modelky.

Pistorius si kdysi v žaláři začutal fotbálek s uprchlým českým mafiánem Krejčířem. Jak se má teď? Ve věznici Atteridgeville u Pretorie vede teologický kroužek. Bylo mu umožněno vytvořit si vlastní zahrádku, kde pěstuje zeleninu. „Má pozitivní vliv na spoluvězně,“ tvrdil jeho otec. A doufá, že se na jaře příštího roku dostane podmínečně na svobodu.