Angličanky vyhrály ME: Prsaté šílenství!

Vytrčila pravačku a špičkou jemně doťukla míč do brány. Gól! Anebo ne? Ve střelkyni Anglie Chloe Kellyové (24) to v momentu, kdy o její zlaté trefě na Euru rozhodoval VAR, vřelo jako ve Vesuvu. Pak erupce nahého šílenství…

Ukrajinská rozhodčí Kateryna Monzulová ukázala do středového kruhu - 2:1. Němky zklamaně sklopily hlavu, zato blondýnka hrající za Manchester City spustila oslavu, která se zapíše do dějin. Sundala tričko a jen v podprsence za jásotu bezmála devadesáti tisíců fanoušků létala po hřišti jako smyslů zbavená.

„Jóóóóóóóóó,“ řvala radostí po svém druhém reprezentačním gólu v životě. Triumfálně přitom mávala dresem nad hlavou. Do konce prodloužení finálového mače zbývalo ještě deset minut, ale zásah náhradnice, co přišla na trávník až v 64. minutě, zarputilým soupeřkám zlomil vaz. Zkazit jí zážitek nemohla ani žlutá karta za nesportovní chování.

Nová premiérka?

„Chci jen slavit,“ juchala pak po závěrečném hvizdu. „Slyšíte, jen slavit!“ ujistila střelkyně, jež se po těžkém zranění kolena vrátila do sportovního života teprve v dubnu. Fandy »Lvic« strhla natolik, že ti ji teď chtějí za premiérku království.

Že Angličanky nejsou panenky z porcelánu, následně ukázaly i při divokém mejdanu v hotelu. Šampus a míchané koktejly tam tekly proudem. „Párty jim skončila někdy kolem čtvrté hodiny ráno,“ řekl Sunu jeden z ubytovaných hostů.

Němci soptí, zase nás podvedli

Podvod. A znovu ve Wembley! Němcům připomínalo finále ME žen proti Anglii 56 let starý zápas o titul mistra světa mužů. Tehdy jej rozhodl sporným gólem Geoff Hurst. Pomezní rozhodčí z Ázerbajdžánu Bahramov trefu Albionu odmával, ačkoliv míč zřejmě vůbec nepřešel brankovou čáru. Skandál! Tentokrát Němce nasupila situace z 25. minuty, kdy podle nich zahrála v malém vápně rukou obránkyně domácích Leah Williamsonová. Penalta se ale nekopala. „Když vám někdo takhle sebere titul, tak to bolí,“ zoufal si sportovní ředitel německého svazu Joti Chatzialexiou.