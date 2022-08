Anglie v extázi z titulu, gólu i tanečku. Němci řeší křivdu: zase ve Wembley…

Třaskavý souboj Liverpoolu s Manchesterem City (3:1) v superpoháru se upozadil a přesunul na King Power Stadium, stadion Leicesteru. Legendární Wembley si totiž zarezervovaly anglické reprezentantky, které si prorazily cestu do finále mistrovství Evropy. V něm udolaly po nervy drásajícím vývoji Německo po prodloužení 2:1 . Duel nabídl několik dramatických chvil, šancí i parádní gól lobem a taky úsměvný moment s únikem informací. A zatímco Angličanky rozjely na tiskovce vítězný taneček, který se stal hitem, v Německu řeší skandál. „Vždyť to byla jasná ruka!“ Jenže penalta se nepískala...

Německá křivda: A co ta ruka?

Zatímco v Anglii vypukl nekonečný gejzír radosti, v Německu řeší obrovský skandál. „Křivda! A zase ve Wembley…“ hlásá titulek německého deníku Bild. A co vzbudilo takové vášně? Ruka v pokutovém území anglické kapitánky Leah Williamsonové ve 26. minutě, po které zůstala píšťalka ukrajinské rozhodčí Kateryny Monzulové němá.

A nezasáhl ani VAR. U toho seděli Nizozemec Pol van Boekel a Ital Paolo Valeri, jenž po zápase odbyl dotaz reportéra Bildu: „Omlouvám se, ale nemůžu k tomu nic říct.“ Což vyvolalo další vlnu emocí.

„Něco takového by se na takové úrovní, ve finále mistrovství Evropy, stávat nemělo,“ zlobila se německá trenérka Martina Voss-Tecklenburgová. „Chci, aby se to řešilo. Nemůže se to přejít a dělat, že se nic nestalo…“

Kdo ví, jak by se duel vyvíjel, kdyby se pískal pokutový kop. „A máme tu zase diskuzi, k čemu je VAR,“ krčila rameny obránkyně Sara Doorsoun-Khajehová. „Mohlo to změnit celý zápas, kdybychom vedly 1:0.“

Němci si navíc vzpomněli i na jinou křivdu, téměř na den před 50 lety jim totiž ve finále MS 1966 Geoff Hurst dal slavný gól - který nebyl. A zase ve Wembley...

Moment z 26. minuty, kdy anglická kapitánka Leah Williamsonová zahrála v pokutovém území rukou • Foto Twitter.com

Němci se zlobí, že se po ruce Leah Williamsonové nepískal pokutový kop • Foto Twitter.com