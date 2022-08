Los Evropské ligy: Slovácko může hrát s Austrií Vídeň, jasno má i Plzeň

Fotbalisté Slovácka už také znají dalšího soupeře v boji o Evropskou ligu. Pokud zdolají ve 3. předkole Fenerbahce, v závěrečné fázi kvalifikace by se utkali s rakouskou Austrií Vídeň a začínali by venku. Jasno má i Plzeň. Pokud zdolá Šeriff Tiraspol, v play off o Ligu mistrů se střetne s vítězem duelu Ferencváros – Karabach. Pokud však prohraje v boji o skupinu EL ji čeká poražený ze zápasu Crvena Zvezda - Pjunik Jerevan. I Viktoria by začínala venku.