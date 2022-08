Máma Šarapovová po porodu zase dře: Takhle slabá nikdy nebyla!

Uf, to je ale dřina. Bývalá tenistka Maria Šarapovová (35) si zařídila hlídání měsíc starého synka Theodora a zamakala si v posilovně a pořádně se u toho zapotila.

Na kurtu se svými soupeřkami sváděla vyčerpávající bitvy, ale »Marušku« v životě nic neutahalo víc než porod. „Moje tělo bylo den po něm strašně vyčerpané. Takže i za tyhle pohyby, co v posilovně teď předvádím, jsem ráda,“ napsala pod video na Instagram. „Netlačím na to, ale chci se dostat zpátky do formy,“ dodala pětinásobná grandslamová vítězka.