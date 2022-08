Neškrtne si ani v Montrealu. Neočkovaného Djokoviče do Kanady nepustí

Pro jedny jen hloupý ignorant, který si sám hází klacky pod nohy, pro druhé hrdina, ne-li rovnou vzor. Rok 2022 se pro Novaka Djokoviče (35) nese v duchu zákazů. Po Australian Open si nezahraje ani na ATP Masters 1000 v Montrealu, a s největší pravděpodobností ani na US Open. Důvod je stejný – absence očkování proti onemocnění COVID-19.

Vítěz letošního Wimbledonu sice doufal, že mu bude vstup do Kanady udělen, ale mýlil se. Ve čtvrtek bylo rozhodnuto. Djokovič nikam nepoletí. Respektive mohl by, ale rodák z Bělehradu opakovaně odmítá naočkovat se vakcínou.

Vítěz jednadvaceti grandslamů se nechal nedávno slyšet, že radši přijde o tituly, než aby se nechal očkovat. Organizátoři turnajů mu tohle přání evidentně rádi splní. A v blízké budoucnosti pravděpodobně vynechá další velký turnaj, jmenovitě US Open, které startuje 29. srpna.

Srpen ve znamení prázdnin

„Novax“, jak mu někteří říkají kvůli neochoty nechat se naočkovat, je sice na seznamu přihlášených hráčů, ale pro vstup do USA musí být očkovaný proti koronaviru. Stále ale doufá ve výjimku. Jeho kouč je nicméně skeptický. „Novak udělá pro účast na US Open všechno možné. Možná dostane speciální vízum. Ale už zbývají jen dva týdny na vyřízení. Já osobně jsem už ztratil naději,“ řekl trenér Goran Ivanišvič zahraničním médiím.

Jak už bylo zmíněno, Djokovič způsobil začátkem kalendářního roku poprask, když odcestoval do australského Melbourne neočkovaný. Lékařská výjimka nebyla dostačující. Následovala deportace Srba, která vzbudila vlnu nevole. Montreal je pro něj tabu, a vypadá to, že hvězdný tenista přijde o další významný turnaj v podobě US Open.