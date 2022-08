Naštvaná manželka Pljuščenka: Zastala se jeho konkurence

Manželku krasobruslaře Pljuščenka a trenérku Tutberidzeovou toho pojí hodně. Například pořádná dávka pozornosti, která se v Rusku oběma dostává. A přesto, že za normálních okolností je za ni Jana Rudkovská spíše ráda, teď se ostře ohradila. A impulzem byly právě zprávy o Tutberidzeové.

„Včera jsem si přečetla divoké rozhořčení mnoha sportovních novinářů nad slovy Eteri Tutberidzeové a její údajné neúctě k jejich profesi,“ začala svou myšlenku Rudkovská s tím, že ona sama se v showbyznysu nachází od roku 2005. „O mně, mém manželovi a mém synovi toho novináři, »pseudonovináři« a blogeři, kteří se za novináře považují, napsali tolik! Protože dnes je každý sysel agronomem, každý bloger s devítiletým vzděláním se pyšní titulem novinář,“ pustila se do novinářů manželka krasobruslařského šampiona s dodatkem, že nepochybuje o tom, že jsou v Rusku také dobří novináři.

Předhodila jim ale chyby, kterých se podle jejího názoru dopustili. První z nich byl fakt, že Nikolaje Baturina nazvali synem Pljuščenka. Jeho otcem je přitom bývalý manžel Rudkovské.

Dále ji namíchlo, že jejího muže nazvali »bývalý slavný krasobruslař Pljuščenko«. „Jakže? A teď už není slavný? A proč za ním běháte v davech?“ pohoršovala se Ruska. A přidala další titulek, který se týkal jí: „Jana Rudkovská si sbalila kufry a utekla do jiné země.“

„Milá Eteri, nevím, kam s tebou pořád jezdíme, ale já jsem stejně jako ty v Rusku, na předměstí, mezi břízami, a ozdobné kufry se používají na focení pro slavný časopis. Všechno, co se ti teď děje, ti bude připadat jako mírné zděšení ve srovnání s tím, co se denně děje mně: rozvod s manželem, diagnózy všem členům rodiny a obvinění ze všech smrtelných hříchů! Je zbytečné je žalovat a je zbytečné jim to vysvětlovat!“ vzkázala Rudkovská Tutberitzové, která je se svou krasobruslařskou školou přímou konkurencí jejího manžela. ,