Pljuščenko v synovi talent nevidí, ale snaží se to dohnat dřinou: Driluje ho i na dovolené

Před pár dny prozradila Jana Rudkovská (47) médiím dost ožehavou zprávu. Její muž Jevgenij Pljuščenko (39) totiž prý nevidí ve svém synovi Alexandrovi (9) žádné krasobruslařské nadání a dává za pravdu lidem, kteří jej označují jako dítě bez talentu. A zatímco sama Rudkovská přidává na sociální sítě fotky z pláže, její muž nutí »malého cara« dřít.

Rodina Pljuščenkových si momentálně užívá prázdniny. Po podivné dovolené v Soči se vypravila do Turecka, odkud se především Rudkovská chlubí luxusem na jachtě, přepychovými stoly s jídlem a fanouškům na fotkách pózuje v plavkách.

Kdo si už na prázdninách tolik neodpočine je malý syn Alexander. Ten si nedávno od svého otce vyslechl, že navzdory veškerému zápalu, který do Pljuščenkova oblíbeného sportu vkládá, nemá žádné zvláštní nadání. To jej ale nebrzdí před tím, aby syna přísně trénoval i v době, kdy si ostatní děti vybírají právo odpočinout si.

Olympijský šampion z Turína hrdě sdílel z dovolené video, na kterém synchronizovaně se synem cvičí v posilovně a je vidět, že navzdory otcovu kritickému oku se malý Saša snaží ze všech sil.

Rudkovská pesimistický názor svého muže k synovi nedávno přiznala v ruské televizi. Řekla, že tohle je jedna z věcí, na které se s Pljuščenkem neshodnou, protože ani sám Jevgenij do svých desíti let nevynikal, dokud se nedostal do rukou jiného trenéra.