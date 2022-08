Dotrénoval jsi! Ex-kouče zlaté olympioničky potrestali za obtěžování

S trénováním má utrum. Kouč Toni Minichiello (56) může dát své kariéře sbohem. Vedení britské atletiky mu doživotně zastavilo činnost poté, co jej anonymně obvinilo několik jeho svěřeňkyň ze sexuálního obtěžování. Nepomohl ani fakt, že někdejší trenér zlaté olympijské medailistky a sedmibojařky Jessicy Ennisové-Hillové se ani k jednomu obvinění nepřiznal.

Disciplinární komise britského svazu konstatovala, že Minichiello po dobu nejméně 15 let porušoval právo sportovkyň na soukromý život tím, že jim kladl dotěrné otázky a dopouštěl se nevhodných komentářů a narážek či se atletek proti jejich vůli dotýkal. ,,Dopouštěl se nevhodného a někdy agresivního chování, šikany a také emočního zneužívání," uvedla komise.

Svaz označil zjištění za nanejvýš závažná. ,,Hrubě porušil důvěru a mělo to vážné důsledky pro duševní zdraví a psychickou pohodu sportovců, které vedl," uvedl UK Athletics.

Minichiello řekl, že proces považuje za nespravedlivý. ,,Byl jsem trenér přes 30 let, a i když jsem se vyjadřoval jadrně a byl náročný, nechoval jsem se nevhodně k žádnému ze svých sportovců a mnozí by to potvrdili," řekl. ,,Důrazně všechna obvinění odmítám," dodal.