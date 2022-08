Hockey Canada pod tlakem. Hráče čekala přednáška o sexuálním násilí

Čekejte trochu jiný šampionát do 20 let. Nálada? Kyselá kvůli sexuálním skandálům kanadských hokejistů. Poosmé za posledních 14 let se hraje turnaj v jejich zemi. Nevadí, hlad po hokeji je tady velký. Ani nemusí být takovou překážkou srpnový termín, který slouží jako náhrada za covidem zrušené MS z přelomu roku. Problém je, jak Hockey Canada chtěla zamáznout skandály. Sport číslo jedna je na pranýři. Politici se ptají, regionální svazy se bouří.