Legendární Giggs před soudem kvůli napadení přítelkyně: Děsím se sám sebe!

Rudý ďábel na hřišti, zákeřný ďábel v soukromí? Ikona Manchesteru United Ryan Giggs (48) čelí u soudu obvinění z psychického i fyzického týrání půvabné expartnerky Kate Grevilleové (38).

Na první pohled sympaťák, jenž se za sportovní přínos dočkal Řádu britského impéria. „Ale za dveřmi se ukrývá ošklivější a zlověstnější stránka jeho povahy,“ řekl o Giggsovi žalobce Peter Wright.

Takže spíš bezcharakterní lotr. V roce 2017 se po deseti letech rozvedl s manželkou Stacey, jež mu dala dvě děti. Podváděl ji totiž se ženou svého mladšího brášky Rhodriho. A teď? Krasavici Kate deptal takovým stylem, že mu hrozí pět let v base.

Když ho tmavovláska kvůli jeho úletům opustila, spustil bývalý manažer Walesu hrůznou hysterii. „Nemůžu uvěřit, že jsi to udělala. Jsem ku*evsky nas*anej tak, že se děsím sám sebe, poněvadž jsem schopný udělat cokoliv,“ vypisoval jí.

Jejich společná pětiletka byla spíš bojem než vztahem. Když mu vyčítala flirtování s jinými ženami, nahou ji prý kopl do zad, vyhodil z apartmánu hotelu. A navrch po ní hodil tašku.

Hádali se jako děcka

Vrcholem ale bylo, když se v listopadu 2020 s Kate přetahovali v jeho domě ve Worsley o mobil. Oba skončili na zemi. Do místnosti vstoupila její sestra, kterou Giggs údajně loktem srazil k zemi. Přestal se ovládat a následně hlavou sejmul i partnerku, která na něj zavolala policii. „Něco takového nelze omluvit a přehlížet,“ řekl žalobce Wright. Fotbalista všechna podezření vyvrací. „Hádali se jako děcka, nikdy by ale nepřekročil určitou mez,“ tvrdí obhájce legendy Chris Daw, který výroky Kate považuje za „překrucování, přehánění, lhaní“.

Tak jako tak, sveřepý Velšan je podmínečně na svobodě jen díky kauci. S ex ani její sestrou se nesmí stýkat. Jak případ rozřeší soudce, by mělo být jasno do dvou týdnů.

Kdo je Ryan Giggs?

Narozen 29. listopadu 1973

Bývalá hvězda Manchesteru United

Získal 13 titulů v Premier League

2x vítěz Ligy mistrů

Bývalý kouč nároďáku Walesu

Spolumajitel klubu Salford City (4. liga)