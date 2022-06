Top 10 odchovanců United: Class of '92, vítěz Zlatého míče i oběť tragédie

Vybrat top 10 odchovanců Manchesteru United? Fíha... Pořádná fuška. Akademií „rudých ďáblů" prošla celá plejáda vynikajících hráčů. Přesto se najdou ti, kteří vynikali nejvíc. Sir Bobby Charlton je druhým nejlepším střelcem klubu v historii. Je po něm pojmenovaná tribuna a před stadionem má sochu. Na té je i George Best, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, rovněž produkt z „divadla snů". Ryan Giggs je považován za nejvěrnějšího hráče všech dob. A co další?

Trio nejlepších odchovanců Manchesteru United: George Best, Ryan Giggs a Bobby Charlton • FOTO: Koláž isport.cz

Bobby Charlton

Za Manchester United nastupoval v letech 1954–73. Je druhým nejlepším střelcem historie klubu s 249 góly, a to hrál v záloze. Před Old Trafford má sochu s názvem United Trinity, jejíž součástí jsou i Best a Law. Je po něm pojmenována i tribuna: Sir Bobby Charlton Stand.