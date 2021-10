Wales má jednu z nejlepších generací: Efektivita, klika a náhrada za Giggse

Wales se těší z jedné ze svých nejlepších fotbalových generací • FOTO: Reuters Na západě Velké Británie sídlí malý, ale zarputilý národ a jeho reprezentace je zrovna taková. Žádný tiki-taka fotbal, ale ukrutný přechod do útoku a totální důraz i efektivita ve vápně soupeře. Národní tým Walesu kutá v posledních letech díky jedné ze svých nejsilnějších generací maximum. Vyrovná se i té z druhé poloviny padesátých let minulého století kolem Ivora Allchurche, která se dostala do čtvrtfinále MS. Současná garnitura dosáhla semifinále EURO 2016 a osmifinále o pět let později. Deník Sport rozebírá její přednosti a slabiny.

Ofenziva: z mála maximum Efektivita Walesu v útoku je mimořádná, na zásah jim stačí relativně málo. Samozřejmě i proto, že mají v týmu světovou ultrahvězdu Garetha Balea, který trefuje přímáky a rány z velké vzdálenosti. Ofenziva mužstva vychází z velmi jednoduché rozehrávky, z přímočarého způsobu, kdy se dostává na dostřel soupeřovy branky na pár přihrávek. Hlavní síla pak tkví v důrazu a zarputilosti útočných hráčů. Vlastně tak, jako to Wales předvedl Česku letos v březnu v Cardiffu. Pár čísel za všechna ostatní – proti srovnatelným nebo zjevně těžším protivníkům tradičně nepřekračuje padesátiprocentní hranici držení míče, ve druhém případě leckdy ne ani tu čtyřicetiprocentní, zato má neuvěřitelnou více než 90% úspěšnost v ofenzivních soubojích a zhruba 88% přesnost střel. To přesně vystihuje základní definici: do útoku celkem sporadicky, ale pořádně. 0,8 - To je průměrně xG Walesu na jedno utkání. Přeloženo: Wales by měl v každém zápase vstřelit 0,8 branky na základě svých šancí a pozic, ze kterých pálí. To je velmi nízké číslo, Walesu se ho ovšem daří pravidelně překonávat.

Nepevná, ale statisticky úspěšná obrana Řeklo by se, že pokud tým přistupuje na tak ortodoxně přímočarý způsob hry, bude mít seštelovanou obranu jako hodinky. Na první pohled má, Wales skutečně dokáže i v těžkých vyrovnaných utkáních zavřít svou bránu, tady ale funguje jakýsi faktor paradoxu, nebo spíš štěstí. Obránci ve svém vápně podstupují průměrně přes padesát soubojů za zápas, ovšem jen asi ve třiceti procentech jsou úspěšní, což dává soupeři dost šancí na nebezpečné zakončení v blízkosti brány Walesu. Znovu se můžeme vrátit do března letošního roku a zalamentovat si, že i přes slibné náznaky česká reprezentace z utkání nevytěžila ani bod, prohrála těsně 0:1. Jak symbolické v případě mužstva Roberta Page. Podléhá teprve až mužstvům z top klasy, které Velšany kontinuálně drtí, ale to není žádná ostuda. A ani ne ve všech případech. 5 - Tolik branek inkasoval Wales v probíhající kvalifikaci na mistrovství světa. Ovšem rovnou tři z nich jim našvihala silná Belgie, ve zbylých třech utkáních udržel tým dvakrát čisté konto.

Na lavičce záskok za ikonu Giggse V poslední větě o obraně padlo jeho jméno, tak si ho pojďme představit. Bývalý reprezentant Walesu, který hrál po boku slavného Ryane Giggse. Toho mimochodem kouč Robert Page u mužstva zastupuje, protože Giggs čelí obvinění z napadení. V lednu příštího roku má soud, pak se uvidí, jestli Page u výběru zůstane, pokud by byl Giggs zproštěn. Kouč Velšanů vychází z dobrých vztahů a vazeb, které si na svazu budoval už předtím jako kouč reprezentační jednadvacítky. Jeho favorité jsou hlavně David Brooks a Joe Rodon, tedy právě hráči, které vedl mezi lety 2017 a 2019 u mladšího výběru. Zároveň drží přísnou svazovou linku, podle níž mají národní týmy ve spolupráci s místními kluby především zlepšovat fotbalisty pro blízký anglický trh. Ostatně to – propojení s Premier League a Championship – udělalo z Walesu lepší reprezentaci, než kdy byla. 1,64 - Taková je bodová úspěšnost Roberta Page u národního týmu. Ze čtrnácti utkání šest vyhrál, pět remizoval a tři prohrál s celkovým skóre 13:14.