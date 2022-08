Plzeň slaví Evropu, Šádek i rozpočet. Miliony doma, boss si užil děkovačku

Ufff, tohle byl nervák. Ale se šťastným viktoriánským koncem! A také s čím dál jasnějšími obrysy snové Ligy mistrů. Plzeňská Viktoria zvládla odvetu 3. předkola s Šeriffem Tiraspol, po výhře 2:1 prošla už do play off, v němž se utká s Karabachem. Minimálně 211 milionů korun je v domečku, český šampion už teď může slavit. Nejvíc majitel Adolf Šádek, jemuž hráči výkony na place zajistili rozpočet na probíhající ročník.

Před rokem se mluvilo pomalu o krachu celého klubu. Třetí sezona bez Evropy, vysušené konto, příjmy od UEFA nebo z prodeje hráčů nikde. Jenže parta pod „klackem“ bosse Adolfa Šádka neskutečně obrátila kormidlem - na senzační titul navázala v srpnu 2022 úspěšnými předkoly v Evropě.

Po tom třetím si i plzeňský boss užil děkovačku s fanoušky. K domácímu kotli sice přiběhl jako poslední, o to víc si vychutnával, když tribuny skandovaly jeho jméno.

Skolením moldavského Šeriffu výrazně nabobtnají západočeské finance – za play off o Ligy mistrů je jistých 5 milionů eur (122,5 milionu korun), za už minimálně jistou základní skupinu Evropské ligy dalších 3,63 milionu eur (88,94 milionu korun) – celkem tedy 211 milionů korun.

A to ještě nepočítáme dodatečné příjmy z televizních práv, podíl za desetiletý koeficient a případné body, které si klub uhraje v základní skupině. Finální částka se velmi pravděpodobně vyšplhá někam k 300 milionům. Nemluvě o možnosti skupiny Ligy mistrů, kde se příjmy zvednou ještě minimálně o 100 milionů výš.

A to už je v současné chvíli možná více, než dělá aktuální roční rozpočet klubu. Adolf Šádek může splácet své závazky z uplynulé sezony a zajistí tým i na probíhající ročník. Tak, že nutně nemusí přivádět nového investora nebo klub prodávat.

Západočeši v úžasné atmosféře Doosan Areny zvládli odvetu s moldavským šampionem. Byť šli po zásahu Jana Klimenta brzy do vedení, užili si na place pořádné nervy. Navíc když Tomáš Chorý neproměnil nabídnutou penaltu. V úvodu druhé půle, kdy Šeriff z další penalty bleskově vyrovnal, pak bylo domácím pořádně ouzko.

Jenže Viktoria všechny trable ustála. Kompaktní, srdnatou a zodpovědnou hrou a za přispění výrazných zákroků gólmana Staňka znovu došla k výhře 2:1. Počtvrté v sezoně, popatnácté v součtu s minulým ročníkem. Stejně jako v Kišiněvě, jak jinak. Trenér Šeriffu Stjepan Tomas se mohl uskákat před vymezeným sektorem, ale nebylo mu to nic platné. Poslední dva kroky do vysněné Ligy mistrů teď stojí před domácí Viktorií. Té se do cesty postaví ázerbajdžánský Karabach, který vyhrál v odvetě 3. předkola 3:1 na hřišti Ferencvárose.