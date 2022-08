Plzeň v euforii: vrba Vrbovi, zeď Staňkovi. Bílkův mat, úleva pro Šádka

Video se připravuje ... Tohle byl mejdan v Plzni! Na výhru Viktorie 2:1 už by se ani neměly vypisovat kurzy. Stejně jako před týdnem porazila Šeriff Tiraspol a dostala se už do play off Ligy mistrů, tedy ke klíčovým milionům pro budoucnost klubu. Jak vypadal úterní postupový zápas?

Zeď pro Staňka Byla to pro Plzeň desetiminutovka hrůzy. Viktoria vůbec nezachytila začátek druhého poločasu, do té doby neškodný Šeriff na ni vlétl přesně tak, jak je na Plzeň potřeba hrát. Agresivně, sbírat druhé balony, zkusit rychlé přechody do útoku z křídelních prostorů a doplňovat je. A byla z toho penalta a gól. A nejenom to, Šeriff měl krátce nato ve třech minutách tři tutovky, které neuvěřitelně a efektně pochytal gólman Jindřích Staněk. Třímá patent na klíčové zákroky v největších zápasech. Kdyby se narodil ještě o dvacet let dřív, možná by dnes chytal v největších evropských klubech, protože v klasickém brankářském umění na čáře na něho má opravdu málokdo. A pro styl Plzně je jeho pojetí naprosto ideální. Viktorii vychytal titul a teď stamiliony z Ligy mistrů. Pro budoucnost klubu je jeho přínos naprosto stěžejní. Pavel Vrba má vedle Štruncových sadů pořád ještě svůj strom, po Staňkovi by tam mohli pojmenovat nějakou zeď.

Bílkovo klíčové střídání Plzeň málokdy vypadá rozháraně, nervózně a opařeně. Ale na začátku druhého poločasu byla v krizi. Vytáhl ji z ní taky mistrovský tah trenéra Michala Bílka, který střídáním krajního beka Libora Holíka za útočníka Jana Klimenta docílil dvou hlavních věcí. Zpevnil přetížený střed, kdy klíčový štít Lukáš Kalvach ztrácel balony, neměl komu nahrávat a byl neustále obklíčený hráči Šeriffu. A hlavně tím dostal Jana Sýkoru výš na hřišti a do běhu v útoku. Střídání proběhlo v 59. minutě a jenom o pár desítek vteřin později Jan Sýkora právě z náběhu na přihrávku ze zálohy v ofenzivní pozici vybojoval rohový kop - ze kterého Jhon Mosquera rozhodl na 2:1. Radující se Mosquera • Foto Pavel Mazáč / Sport

Výhra pro budoucnost klubu Už teď má Plzeň díky postupu do play off Ligy mistrů jistých minimálně 210 milionů korun, reálně si sáhne až na 300 milionů. Kdyby navíc přes Karabach prošla až do skupiny, vydělá ještě mnohem víc. Ať už to bude kterákoliv z variant, je to pro budoucnost klubu pod majitelem Adolfem Šádkem klíčový úspěch. Vlastník Viktorie po zápase nonšalantně podal ruku Michalu Bílkovi, jako kdyby šlo o rutinní výhru. Při děkovačce s fanoušky se odvázal. Sám ví, že zásluhou účasti v play off může zalepit finanční díry, které chtěl řešit v minulé sezoně prodejem klubu. Je dost možné, že plzeňský střelec bude Viktorii vlastnit dál. Sázka na vrtkavá předkola a účast v pohárech mu tentokrát vyšla, je otázka, co prodej hráčů. Postup vybojovali hlavně zkušení fotbalisté ve středních letech. Každopádně to už je debata na jiný čas, teď jde Plzeň do play off.

Dva hroty s Klimentem Beauguel odešel, co se bude dít s plzeňským útokem? Zdá se, že díru velmi dobře lepí Jan Kliment. Po rozpačitém začátku přípravy leckdo pochyboval, že úlohu elitního střelce zvládne. Nicméně daří se. V pěti soutěžních zápasech mířil přesně už čtyřikrát, proti Šeriffu důležitou trefou otevřel skóre. Klimentovi sedí kombinace s druhým hroťákem Tomášem Chorým, na což vsadil trenér Bílek v obou zápasech proti Tiraspolu. A vyplatilo se. „Liga mistrů je blízko, ale přitom strašně daleko. Čeká nás prostě nejdůležitější dvojzápas této sezony. My to všichni strašně chceme a doufáme, že se to podaří. Pro klub je to dobré, vytvoří se nějaký finanční polštář,“ vykládal osmadvacetiletý útočník. Jan Kliment se raduje z gólu • Foto Pavel Mazáč / Sport