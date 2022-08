Trpišovský: Pořádné horko, podržel nás Mandous. Jak vyzrát na lasery?

Ale žádná procházka, že?

„Jsem šťastný, že jsme zvládli postup, nebylo to nic jednoduchého. Panathinaikos ukázal obrovskou sílu, kterou má ve svém týmu, trenérovi, i ve svém prostředí. Skvěle zareagovali na první utkání a v odvetě nám v prvním poločase dělali velké problémy. Nám se na to podařilo zareagovat, ale museli jsme přežít některé věci se štěstím, nebo díky Mandymu. Ve druhé půli se náš výkon hodně zlepšil, ale paradoxně jsme dostali gól, zbytek zápasu pak byl velmi složitý. Byl to pro nás těžší zápas než některé, které jsme odehráli v minulé sezoně v Konferenční lize.“

Mluvil jste o prostředí, co říkáte na lasery, které vůči vašim hráčům používali příznivci domácích?

„Věděli jsme o tom, protože to probíhalo už při rozcvičení a i z přenosů z minulé sezony bylo vidět, že se to tu děje. Na to se ale nedá nijak připravit, to musí říct hráči, jak nepříjemné to je. Samozřejmě strašně… Jediná šance je nekoukat se do jednoho místa dlouhou dobu, měnit směr, kam se díváte. Byla to jediná kaňka na jinak skvělé atmosféře, byla tu úžasná kulisa. S tím se ale asi nic dělat nedá.“

Jak jste viděl úvod zápasu, kdy se to na vás celkem valilo?

„Bylo nám samozřejmě horko, soupeři jsme dali při rozjezdu do ruky takovou rozbušku, udělali jsme chybu, nezachytili jsme náběh Carlose a dostali se do těžké situace naší špatnou reakcí. Plus to prostředí, to všechno pomohlo k ještě většímu tlaku, než který by byl, kdybychom nechybovali. Těch prvních osm deset minut jsme fakt nestíhali, byli jsme všude pozdě.“

Ale třeba po tom, co se Panathinaikos dostal do vedení, už žádné další šance nehromadil. Čím to?

„Nám strašně pomohli střídající hráči, kteří přišli na hřiště. Těsně po tom gólu přišel nový hrot i podhrot (Václav Jurečka a Petr Ševčík), kteří nám svým pohybem a aktivitou pomohli dostávat se z toho tlaku. A myslím, že Panathinaikos stálo prvních padesát šedesát minut strašně sil, ve druhé části druhého poločasu to bylo hodně vidět.“

Velký podíl na výsledku má svými zákroky i Aleš Mandous, souhlasíte?

„Skvěle nás podržel, celkově defenziva zahrála dobře. Aleš byl dneska klíč k tomu, že jsme dostali jen jeden gól.“

Teď už chybí jen porazit Raków, těžký soupeř?

„Bude to jiný soupeř. Když jsem viděl první zápas Panathinaikosu v přípravě proti Leverkusenu, polilo mě z nich horko, moc si vážím toho, že jsme přes ně postoupili. Tohle bude jiné, víme, že jdou s jedním trenérem z nižších polských soutěží, mají perfektní defenzivu, jsou pevní v osobních soubojích, mají skvělou mentalitu. Je to poslední krok, který musíme udělat. Věřím, že když jsme zvládli takový dvojzápas s těžkým soupeřem, že nám to mentálně hodně pomůže.“