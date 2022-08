Kdo přežije: Je dobrý být dole, říká Adam. Nathan navštívil babičku

Něco málo přes měsíc. Tolik zbývá do duelu v oktagonu mezi Adamem Raiterem a Nathanem Dzabou ze Survivoru. V nové epizodě pořadu Kdo přežije mohli diváci opět nahlédnout do jejich přípravy a osobního života obecně.

„Já si myslím, že celou dobu posouváme mé hranice. Minule jsem byl demotivovaný, to k tomu patří. Jsem v hajzlu, když dáváš sto procent, tak se musíš sundat," prozradil Adam Raiter.

To znamená, že minule jsme mě sundali asi dost hluboko, což je dobře proto, abych pak mohl jít nahoru. Jinak je to ale strašná nuda. Klidně bych šel do práce, tam si člověk aspoň zaměstná hlavu,“ řekl Adam k přípravě.

Nathan dal příznivcům nahlédnout víc do svého soukromého života. Konkrétně donesl oběd své babičce. „Takže tu máme oběd pro babičku. Jsem rád za to, že mám konečně peníze, a můžu si někam zajít a něco si koupit,“ řekl Nathan Dzaba před návštěvou babičky.