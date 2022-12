Pokorný pracuje jako policista: Zápasníka jsem nezatýkal!

Na soupeře v kleci by klidně mohl vybalit: „Předložte doklady ke kontrole!“ Ale policejní výzvu si Jaroslav Pokorný (37), jeden z průkopníků MMA v Česku, nechává do zaměstnání.

„Skloubit mou práci s MMA samozřejmě není jednoduché. Musím si odmakat svoje,“ říká zápasník přezdívaný »Jukebox« s tím, že žádného kolegu ještě nezatýkal. „Já hlavně nemám rád situace, do kterých jsou zapletené děti, třeba domácí násilí,“ zarazí se Pokorný.

Stejně pohnutě vzpomíná na podzim 2018, kdy mu zlatý stafylokok »vyžral« koleno a on na tři roky přerušil kariéru a u policie si musel vzít neschopenku. Teď už je zpět v kleci a těší se na duel v O2 areně proti Canovi Aslanerovi (29) z Německa.

OKTAGON 38

OKTAGON se vrací do domácí svatyně MMA. Do pražské O2 areny! Macek zabojuje o prozatímní titul, Boráros s Mikuláškem se utkají v boxerském ringu a Peňáz hájí domácí neporazitelnost. To vše nabídne galavačer OKTAGON 38 v pátek 30. prosince od 18 hodin. Akci živě vysílá Oktagon.tv. UŽ ZA 2 DNY!