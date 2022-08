Muradov je naštvaný za spojování se zadrženým mužem: Ani ho neznám!

Nedostal od Česka prodloužení víza, a tak nemůže ani do Evropy. Machmud Muradov neví vůbec proč a stále po důvodu pátrá. Když ale začal o svých problémech veřejně mluvit, vyvolalo to mimořádnou odezvu. Velké množství fanoušků projevuje bojovníkovi z Uzbekistánu podporu, někteří však spekulují, proč vízum nedostal. Objevila se navíc reportáž, v níž se zmiňuje jeho možné napojení na policií zadrženého podnikatele. „Toho člověka ani neznám. Je to pí*ovina!“ říká rázné Muradov.

Tak obrovskou odezvu fanoušků Machmud Muradov nečekal. Sotva začal mluvit veřejně o tom, že mu Česká republika neprodloužila vízum, a tak nemůže za svou dcerou ani do domovského Monster Gymu, velké množství českých fanoušků mu začalo projevovat podporu. A z celého případu se stalo velké téma. Rozjelo se také mnoho spekulací, co může být příčinou neudělení povolení vstupu do země.

„Ahoj, zdravím všechny z Uzbekistánu. Chtěl bych se trochu vyjádřit k situaci, jak to se mnou vypadá. Čtu občas úplně nesmysly, že Machmuda Muradova vyhostili z Česka, že něco porušil a něco udělal. Nic takového není. Jenom mi neprodloužili víza a musel jsem odjed z Česka, abych neporušil žádný zákon,“ vysvětlil Muradov na svém instagramu svůj aktuální status. „Teď moji právníci makají, brzy určitě dostanu vízum a vrátím se do Prahy. Budu trénovat opět v MMA Monster a pojedu i do Polska, do Ankosu. Moc vám všem děkuju za podporu. A nepište prosím blbosti. Čau.“

A na co Muradov reaguje? Zpravodajský web Aktu News.cz zmínil jeho jméno v nedávné reportáži o neblaze proslulém podnikateli Vlastislavu Římském. Ten figuruje hned v několika velkých trestních kauzách a před pár dny ho zadržela policie.

V uvedené reportáži se uvádí: „Římskému není cizí poslat skupinku ranařů, kteří mají někoho zastrašit. Jak dokonce dokládá odposlech, který má naše redakce k dispozici. Pomáhat v tom měl i aktuálně z České republiky vyhoštěný zápasník MMA Machmud Muradov. Zdali jeho vyhoštění z České republiky souvisí s aktivitami Římského, ukáže až čas.“

V reportáži je pak uveřejněn inkriminovaný odposlech. „Je tady nějaká dejme tomu tělocvična, kterou vede pan Muradov, který žije s Bagárovou, a pod ním je spousta zahraničních sportovců,“ říká na záznamu Římský. „Někteří z nich, když se objeví nějaký problém, vyřídí to, že když se má někomu něco stát, tak se zavolá do zemí bývalé Jugoslávie, přijedou lidi, kteří vykonají práci a zase odjedou.“

Nejedná se sice o žádný přímý důkaz proti Muradovovi, podnikatel-podvodník ho pouze zmiňuje, ale bojovníkovi takové zmínky silně vadí.

„Přísahám na rodiče, na dceru, nikdy jsem takové věci nedělal, ani je nemám zapotřebí. Nikdy jsem nebyl součástí podobných skupin, nebo něco takového. Je to neprostá – omlouvám se za sprosté slovo – pí*ovina,“ uvedl pro iSport.cz Muradov. „Obviňují mě z něčeho, co jsem nikdy nedělal a nikdy bych neudělal. Raději bych uklízel, čistil podlahy… Tohle je opravdu moc. Už kdysi tenhle nesmysl vyšel, a teď to připomínají. Že o mně někdo mluvil. Já ale toho člověka ani neznám. Proč si mě tedy někdo hned bere do pusy? Tohle není normální. Vím, že jsem nic neudělal,“ netajil rozhořčení bojovník.

Skutečný důvod, proč nebylo Muradovovi vízum prodlouženo, stále není veřejně známý. Jak zjistil deník Blesk, ministerstvo vnitra nechce být ve věci konkrétní. Zároveň se potvrdilo, že uzbecký UFC zápasník může o povolení zažádat v okolních zemích a bude-li s požadavkem úspěšný, dostane povolení pro cestování v rámci Evropské unie, tedy i do Česka.

I když Muradov nejspíš obdrží vízum od jiného státu, dál chce znát vysvětlení, proč povolení nedostal od České republiky, kde předtím jedenáct let žil, obrátil se proto na soudy. První stání se bude konat za několik týdnů.

„Chtěl jsem vám ještě jednou poděkovat za tu neskutečnou podporu. Nás nic nezastaví! Určitě se brzy vrátím do Čech,“ říká odhodlaně Muradov ve vzkazu českým fanouškům.