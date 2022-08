Česko - Lotyšsko 2:5. Chabý výkon s outsiderem. Čtvrtfinále proti USA

Lotyšští hokejisté do 20 let slaví premiérovou výhru nad Českem • ČTK / AP / JASON FRANSON

Nečekaná facka na závěr. Čeští hokejisté na mistrovství světa hráčů do 20 let prohráli s Lotyšskem 2:5. Do posledního utkání v základní skupině A přitom výběr kouče Radima Rulíka nastupoval jako favorit s již jistým postupem do čtvrtfinále. Češi proti outsiderovi předvedli bezkrevný výkon, takřka po celý zápas jim scházel pohyb a tlak. Podceňovaní Lotyši naopak vlétli do závěrečného duelu pořádně odhodlaní. Za necelých 13 minut vedli nad českým týmem 2:0. Byť se juniorům podařilo srovnat, soupeř se díky hattricku kapitána Ralfse Bergmanise vrátil do vedení, které udržel a vedle historické výhry nad Českem vybojoval také účast v bojích o medaile na úkor Slovenska.

Ve středečním boji o semifinále čeká tým kouče Radima Rulíka vítěz skupiny B, kterým se staly po výhře nad Švédskem 3:2 Spojené státy americké.

„Porážku jsme si zavinili sami. Do zápasu jsme vstoupili strašně laxně. Podepsalo se na nás to, že Slováci prohráli s Finy a díky tomu jsme měli účast ve čtvrtfinále jistou. Z naší strany byl výkon hrozivý. Soupeř hrál o postup, dali do toho všechno. Padali po hlavách do střel, strašně si za tím šli. Tím jak jsme byli laxní, pomalí a nedůrazní… Z naší strany tam dvě třetiny nebyl tým. Nemohlo to ani vyústit v nic jiného. Parametry snesla až třetí třetina,“ řekl Rulík.

Hned po 103 sekundách hry nabídl českému týmu přesilovou hru Dukurs, ale Lotyši se ubránili. V čase 4:30 se radoval z vedení nováček elitní kategorie, který nahradil Rusko, vyloučené kvůli válečné invazi na Ukrajině. Na Brantsovu přihrávku si najel Lavinš a překonal Bednáře. V polovině úvodní části se Rulíkův výběr neprosadil ani při Hodassově trestu.

Ve 13. minutě se radovali opět Lotyši. Vitolinš zpoza branky našel Rullerse, který zblízka skóroval. Třetí početní výhodu už Češi využili a při Darzinšově pobytu na trestné lavici přihrávku kapitána Myšáka proměnil Gut. Vzápětí mohl vyrovnat Šapovaliv, ale Bruveris jeho bekhendový blafák kryl.

„Dohánět manko je vždycky těžké. My jsme to bohužel dneska nedohnali. Taková prohra je těžká a nikdo to nečekal, ale může se to stát každému. Lotyši byli živější, dravější. Neměli co ztratit a hráli o všechno. Myslím, že za celý tým můžu říct, že jsme na hřišti nechali všechno. Je to za námi, budeme se připravovat na čtvrtfinále,“ prohlásil útočník Michal Gut.

Ve druhém dějství český tým odolal při vyloučeních Měchury a Ivana. Mezitím při plném počtu hráčů nabídl Vitolinš v přečíslení puk Rullersovi, gólman Bednář se ale včas přesunul. Ve 30. minutě překonal Svozil bekhendem z dorážky ležícího Bruverise, ale nerozhodný stav vydržel jen 102 sekund. Clony před Bednářem využil nahozením od modré čáry Bergmanis, který se pak v čase 37:38 při Špačkově trestu trefil znovu a zvýšil už na 4:2.

Do třetí třetiny nahradil Bednáře v brance Suchánek, který ve zbytku utkání čelil jen dvěma střelám. Češi jich vyslali sedmnáct, ale neprosadili se. Naopak 79 sekund před koncem při power play dovršil do prázdné branky hattrick Bergmanis.

„Lotyši byli lepší v nasazení, v pracovitosti… Víceméně v devadesáti procentech věcí. Zápas zaslouženě vyhráli. Mrzí mě, že jsme prohráli, na takovém turnaji si to nemůžeme dovolit. Dostali jsme facku. Možná je i dobře, že přišla. Teď se musíme připravit na Ameriku. Dáme do zápasu všechno, abychom ukázali, co v nás je. Musíme hrát jako proti Finsku,“ konstatoval útočník Tomáš Urban.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:43. Gut, 29:33. Svozil Hosté: 04:30. Lavinš, 12:21. Rullers, 31:15. Bergmanis, 37:38. Bergmanis, 58:41. Bergmanis Sestavy Domácí: Bednář (41. Suchánek) – Ticháček, Jiříček (A), Svozil (A), Špaček, Hamara, Čech, Š. Němec – Kulich, Gut, Myšák (C) – Szturc, Ivan, Měchura – Kos, Menšík, Ryšavý – Urban, Šapovaliv, Hauser – Herčík. Hosté: Bruveris (Berzinš) – Fenenko, Bergmanis (C), Simanovičs, Brants, Ozolinš, Hodass, Goršanovs – Silkalns, Veinbergs, Vilmanis – Darzinš, Ločmelis, Dukurs – Gavars, Lavinš (A), Lapinskis – Vitolinš (A), Rullers, Andersons – Ravinskis. Rozhodčí Brander (FIN), Hiff (CAN) – Oliver (CAN), Špůr (CZE) Stadion Rogers Place, Edmonton