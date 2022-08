Rulík po historickém kolapsu na MS dvacítek: Nemohlo to dopadnout jinak

Lotyšští hokejisté do 20 let slaví premiérovou výhru nad Českem • ČTK / AP / JASON FRANSON

Zatím to celkem šlo. Česká dvacítka sebrala na MS bod Finsku, pak víc než 50 zákroky zabránil proti Kanadě dvoucifernému debaklu brankář Tomáš Suchánek. Jenže v posledním zápase základní skupiny vybouchlo s Lotyšskem 2:5. „Máme dva dny na přípravu před čtvrtfinále. Uděláme maximum, abychom na tenhle zápas zapomněli, i když já na něj tedy nikdy nezapomenu,“ byl naštvaný kouč Radim Rulík.

Před zápasem bylo jasné, že čtvrtfinále má Česko jisté. Podle toho taky k utkání nastoupilo. Vlažně, jakoby s myšlenkou, že Lotyšsko složí samo, nasype si pár puků do vlastní brány a hotovo. „My byli laxní, pomalí a nedůrazní. V podstatě jsme nehráli, dvě třetiny tam na naší straně nebyl žádný tým. Nemohlo to vyústit v nic jiného,“ pronesl trenér Radim Rulík pro hokej.cz.

Mladí reprezentanti Slovenska seděli v hledišti s rukama v dlaních. Nechápali, co se děje. Lotyšský úspěch je totiž vystrčil z play off. Výhra nad Českem je i historický moment, Lotyšsko ještě nikdy v základní skupině MS nikoho neporazilo. Dočkalo se až teď.

„Na začátku si z nás všichni dělali legraci a říkali, že máme být rádi, že jsme vůbec tady. Ale my jsme se zapsali do historie. V sobotu jsme měli mítink jen my hráči a všichni jsme mluvili jen o tom, že nad Českem vyhrajeme. Jsme jako jedna velká rodina,“ sypal ze sebe s velkým nadšením kapitán Ralfs Bergmanis, který v utkání zkompletoval hattrick.

Rulíkův tým zapnul až v poslední třetině, kdy vyhrál na střely 17:3. Jenže už bylo pozdě, prohrával 2:4, z díry se nevyhrabal. Bylo znát, že hlavou byl český tým úplně jinde. Jak dokázal čelit individuálně daleko lepším Finům systémem a bojovností, s Lotyškem působil dlouho zhasnutě. „Byl by alibismus říkat něco o únavě. V tomhle věku takoví hráči nemají s únavou problém, navíc ve třetí třetině byli dominantní. To bylo o hlavě. O motivaci a určité hrdosti, se kterou jsme nehráli,“ přidal ještě Rulík.

Tím pádem si Česko vysloužilo do čtvrtfinále Spojené Státy, vítěze druhé skupiny.