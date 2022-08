Program MS v hokeji do 20 let: kdy hrají Češi o medaile?

Kapitán reprezentace juniorů Jan Myšák věří v úspěch na blížícím se mistrovství světa do 20 let • Profimedia.cz

David Jiříček na MS v hokeji do 20 let v původním termínu skóroval proti Kanadě • ČTK

Čeští hokejisté do 20 let se radují z gólu do slovenské sítě • ČTK / AP / Jason Franson

Čeští hokejisté do 20 let oslavují gól Matyáše Šapovaliva (uprostřed) proti USA • ČTK / AP / JASON FRANSON

Česká střídačka oslavuje gól Jiřího Kulicha, který do prázdné branky pojistil senzační postup do semifinále MS U20 • ČTK / AP / JASON FRANSON

Čeští hokejisté do 20 let ve čtvrtfinále senzačně porazili výběr USA 4:2 a zahrají si o medaile. MS v hokeji do 20 let se koná od 9. do 21. srpna v kanadském Edmontonu. Přinášíme kompletního průvodce šampionátem včetně programu české hokejové reprezentace pod vedením trenéra Radima Rulíka.